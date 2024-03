"En 10 años me gustaría seguir en el club de mi vida, el Barça"

BARCELONA, 19 Mar. 2024 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Pau Cubarsí asegura que cuando juega con el primer equipo blaugrana, pese a la presión que conlleva, no piensa en que tiene apenas 17 años recién cumplidos sino en poder ayudar al grupo y en darlo todo, filosofía que espera que le lleve a, de aquí a una década, poder seguir siendo central titular del Barça.

"Es un orgullo, porque es el club de mi vida y yo no pienso en mi edad, pienso en que soy un jugador más y que puedo ayudar al equipo y así lo intento dar todo y ayudar al equipo. Lo estoy llevando con mucha tranquilidad, de momento", reconoció en declaraciones facilitadas por el club.

Cubarsí, que cumplió los 17 el pasado 22 de enero, reconoció que siempre hay presión por jugar en el Barça, pero que no es algo malo. "Siempre que juegas en el Barça tienes la presión más alta, porque vestir este escudo y esta samarreta es lo más importante del mundo, la verdad. Jugamos con presión pero nos hace ser mejores jugadores y así lo demostramos", opinó.

"Me están saliendo las cosas bien pero siempre hay cosas a mejorar. En los entrenamientos intento dar el cien por cien para mejorar todo lo que me falta para ser un mejor jugador, y lo intento dar todo", se sinceró.

Además, tiene como entrenador, hasta final de temporada, a un referente como Xavi Hernández. "Es uno de los mejores jugadores de la historia. Y la verdad es que estoy muy contento por la confianza que me está dando, también por los que andamos subiendo, los jóvenes, que nos están dando muchas oportunidades y las estamos aprovechando al máximo todos. Siempre ha confiado mucho en la cantera", celebró.

"Puyol y Piqué son ejemplos a seguir. Siempre, de pequeño, a Piqué le he visto jugar por la tele y me gusta cómo sale jugando con la pilota, su carácter dentro del campo, y la verdad es que visualizo mucho sus jugadas", comentó sobre qué centrales de la historia del Barça le gustan más.

Un Barça que lleva dentro, en la sangre. "Desde pequeño llegué aquí y me han enseñado el ADN Barça. Es el juego que a mí me gusta jugar, siempre con la pilota, y la verdad es que estoy muy contento. Sus valores, porque es más que un club, y estoy muy contento del club, la verdad", reiteró.

"La verdad es que me imagino que si sigo trabajando como siempre he trabajado y si las cosas me salen bastante bien, pues en 10 años me gustaría estar en el club de mi vida, el Barça, siendo una persona importante en el club y dando todo siempre en cada entrenamiento y en cada partido", comentó sobre dónde se ve de aquí a una década.

También habló de Lamine Yamal, un "jugador clave". "A la edad que tiene, la verdad es que nos da mucho al equipo. Nos da mucha tranquilidad, nos da gol, y la verdad es que he vivido muchos años con él en el fútbol base y sé cómo es. Es una persona muy buena, siempre intenta ayudarte, hace bromas y equipo. Estoy muy contento por lo que está conseguiendo", aseguró.