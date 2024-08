Pau Echaniz: "He ido como un caballo salvaje, una manga casi perfecta"

El piragüista español Pau Echaniz se mostró exultante tras su medalla de bronce en Paris 2024 gracias a la confianza que tenía en sus opciones y una salida cual "caballo salvaje", pese a que era su primera final olímpica, para subir al podio de K1.

"Me lo creo, tengo el sueño desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo soñando con esa salida. No sabes cuánto he pensado en esta bajada y estoy muy satisfecho de que me haya salido", dijo ante los medios después de sensacional bajada en las instalaciones de Vaires-sur-Marne, antes incluso de hablar con su padre.

Echaniz, que le dedicó el éxito a su familia, compañeros y amigos, explicó que su idea era ir al ataque, sabiendo que venía fuerte de semifinales. "No hay que frenar, siempre hacia adelante. He ido como un caballo salvaje, muy suelto, muy seguro, en todo momento sabía lo que hacer y ha salido. Tenía el mejor tiempo de las semifinales. Sabía que sólo un par o tres podían hacerlo, han fallado los dos más grandes y ha sido un poco largo, de salir el primero y hasta el último para el bronce, pero muy contento", dijo.

Además, el de San Sebastián confesó que no le dará vueltas al toque de penalización. "He cosido una manga casi perfecta, por ese toque. Voy a estar contento, este bronce ya es histórico. Voy a pensar que es más que suficiente", confesó.

Echaniz tuvo que esperar para celebrar el bronce, pero confiando en que su tiempo era de podio. "He pensado que había opciones, pensaba que podía ser contendiente. Si lo hago bien a mi manera puedo ser el mejor, lo he demostrado. Hasta ahora se me había atragantado la superbajada pero sabía que lo podía sacar aquí y me llevo el bronce", afirmó.

