Paul Biya, de 92 años, anuncia que será candidato para un octavo mandato presidencial al frente de Camerún

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente camerunés, Paul Biya, de 92 años de edad, ha anunciado este domingo que se presentará como candidato a las próximas elecciones presidenciales, con lo que aspira a un octavo mandato al frente del país africano. "Soy candidato para las elecciones presidenciales del 12 de octubre de 2025. Estad seguros de que mi determinación de servicio está a la altura de los graves desafíos que afrontamos. Juntos no hay desafíos que no podamos superar. Lo mejor está por llegar", ha publicado Biya en su cuenta en la red social X. "La seguridad y el bienestar de las hijas e hijos de nuestro querido y bello país es la misión sagrada a la que he dedicado mi tiempo y energía desde que llegué a la Suprema Magistratura", ha resaltado antes de poner en valor los "resultado". "Están ahí, visibles, apreciables", ha señalado. "Gracias por el enorme apoyo que me habéis venido dando. Sin embargo, queda mucho por hacer", ha apuntado. Así, ha mencionado el "entorno internacional cada vez más restrictivo" o "los desafíos cada vez más agudos que enfrentamos". Biya, quien gobierna Camerún desde hace 43 años, ha realizado el anuncio durante un acto de su partido, el Movimiento Popular Democrático de Camerún. Si logra la reelección, Biya tendrá 99 años al final de su mandato y tras una larga carrera política en el que ha recibido elogios por introducir el sistema multipartidista, pero también críticas por su autoritarismo, persecución de la disidencia o la crisis con las regiones angloparlantes del país.

LA NACION servicio-de-noticias