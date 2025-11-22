Paul Costelloe, diseñador personal de la princesa Diana, fallece a los 80 años

DUBLÍN, 22 nov (Reuters) - El modisto irlandés Paul Costelloe, diseñador personal de la difunta princesa Diana que se convirtió en un fijo de la Semana de la Moda de Londres durante cuatro décadas, falleció a los 80 años, según informó su familia en un comunicado el sábado.

Costelloe fue nombrado diseñador personal de Diana en 1983, poco después de fundar su propia marca, Paul Costelloe Collections, y su colaboración continuó hasta la muerte de la princesa en un accidente automovilístico en París en 1997.

El diseñador, que dirigía el desarrollo de todas sus colecciones desde su estudio en el centro de Londres, fue invitado a desfilar en la principal pasarela de la ciudad en su año inaugural, en 1984, y estuvo allí en septiembre para presentar sus últimas creaciones de primavera-verano.

Costelloe falleció en paz rodeado de su mujer y sus siete hijos en Londres tras una corta enfermedad, según informó la familia en el comunicado.

Nacido en Dublín en 1945, se formó inicialmente antes de trasladarse a la venerada Chambre Syndicale de la Haute Couture de París y después a otra capital de la moda, Milán, donde fue diseñador de los grandes almacenes de lujo La Rinascente.

Pasó algún tiempo en Nueva York, donde creó su propia marca, antes de establecerse en Londres, donde floreció su asociación con la princesa Diana. Sus colecciones actuales incluyen ropa de mujer, de hombre, bolsos, artículos para el hogar y joyas.

"Paul llevó una vida extraordinaria como figura destacada de la moda y los negocios irlandeses, británicos e internacionales durante décadas. Construyó un negocio de enorme éxito gracias a un talento increíble, disciplina y un compromiso inquebrantable con la calidad", declaró Simon Harris, viceprimer ministro de Irlanda.

"La suya fue y es una historia de éxito irlandés bastante notable", agregó. (Reportaje de Padraic Halpin; editado por Carlos Serrano)