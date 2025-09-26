Paul Gallagher, hermano de los músicos de Oasis, se declara no culpable de violación y otros cargos

Paul Gallagher, el hermano mayor de los músicos Noel y Liam del grupo Oasis, se declaró no culpable de los cargos de violación y agresiones sexuales durante su comparecencia este viernes ante el tribunal penal de Southwark, en Londres.

Este hombre de 59 años está acusado de violación, tres agresiones sexuales, amenazas de muerte, estrangulamiento y agresión con lesiones corporales, presuntamente ocurridas entre 2022 y 2024.

Paul Gallagher niega todos los cargos en su contra y, tras esta audiencia, el juicio comenzará a partir de septiembre de 2027.

La investigación se abrió en 2024 y, en julio pasado, la policía reportó una víctima, una mujer, cuando anunció la imputación de Paul Gallagher.

Estas diligencias judiciales llegan en un momento en que Noel y Liam Gallagher, los hermanos que estuvieron años enfrentados, hicieron las paces para relanzar el grupo en una gira global.

Tras sus conciertos en el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y México, tienen previsto presentarse próximamente en Japón, Australia, Argentina y Brasil.

Paul Gallagher, que nunca formó parte de Oasis, es un año mayor que Noel y siete años mayor que Liam. Creció con ellos en Mánchester.

mhc/cla/cbr/mab/an