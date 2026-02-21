Paul Magnier gana la 4ª etapa de la Vuelta al Algarve, Ayuso sigue líder

El francés Paul Magnier ganó este sábado la 4ª etapa de la Vuelta al Algarve en Lagos (sur de Portugal), donde el español Juan Ayuso conservó su maillot de líder por delante del francés Paul Seixas.

Al término de una etapa disputada a un ritmo pausado, el velocista del equipo Soudal Quick-Step se impuso en un esprint masivo por delante del belga Jordi Meeus y del israelí Oded Kogut.

El domingo se disputará la última etapa, de 148 kilómetros entre Faro y Malhao, que presenta un perfil accidentado y una llegada en alto en la cima de Loulé (2,7 km al 9%), que promete una bonita batalla por la victoria final.