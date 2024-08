Paul McGrath, dentro del 'top 20' en marcha: "Estoy contento porque me he dejado todo"

El marchador español Paul McGrath expresó este jueves que se dejó "todo" en la prueba masculina de 20 km marcha de los Juegos Olímpicos de París para terminar decimoséptimo, hasta donde le ha dejado la "gasolina" y ras pasar por "momentos difíciles" durante la carrera, aunque reconoció que sintió también "un poco de rabia" y "decepción".

"Me ha gustado estar delante, haber luchado mucho más, pero es que no he dado más, la gasolina ha parado para lo que había, he metido algunos problemas, pero estoy contento porque me he dejado todo, he sufrido muchísimo, está claro que he tenido momentos muy difíciles, pero soy olímpico, así que súper feliz", explicó el atleta español tras la prueba.

McGrath admitió que en el Europeo de Roma se encontró "mucho mejor que hoy". "Pero también en Roma lo dejé todo y hoy lo he dejado todo", aplaudió. "Lo he dejado todo, ya está. No hay más. Pero un poco con rabia, un poco de decepción. Entonces, también mentalmente tienes que ser muy fuerte, de seguir luchando", agregó.

Por su parte, Diego García Carrera se quedó "con un sabor muy malo en la boca", porque su 33º puesto "no está a la altura" de sus expectativas y posibilidades "y desde luego no se corresponde con el honor que significa representar a España". "Sí que le doy la enhorabuena a mi compañero Álvaro Martín, porque ha conseguido una medalla que se merecía, era lo mínimo que se merecía con el ciclo olímpico que lleva", elogió.

"Ha habido un momento en el que las fuerzas se han acabado y han arruinado esa estrategia de luchar por las medallas, de hecho bastante lejos me he quedado, y en esa última parte solo ha faltado remar, intentar aguantar las fuerzas que me quedaran para terminar, para llegar a meta2, analizó su carrera, antes de insistir en que no se retirará. "Me encanta esto, he disfrutado un montón, cumpliendo mi sueño de estar aquí marchando debajo de la Torre Eiffel", concluyó.

Europa Press