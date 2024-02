(Actualiza con detalles, citas; cambia redacción)

29 feb (Reuters) - El centrocampista de la Juventus y de la selección francesa Paul Pogba fue suspendido cuatro años por un dopaje positivo al inicio de la temporada, y el futbolista dijo el jueves que apelará la decisión ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte.

La Juventus no hizo comentarios, pero una fuente confirmó que el club fue notificado sobre la decisión y que evaluaría los próximos pasos. Pogba, de 30 años y que ha negado cualquier delito, tiene contrato con el equipo italiano hasta junio de 2026.

"Hoy he sido informado de la decisión del Tribunale Nazionale Antidoping (NADO Italia) y creo que el veredicto es incorrecto", dijo Pogba en un comunicado. "Estoy triste, conmocionado, porque todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional me ha sido arrebatado".

"Como consecuencia de la decisión anunciada hoy, la recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo", destacó.

La organización nacional antidopaje de Italia (NADO Italia) declinó hacer comentarios sobre el caso de Pogba alegando normas de privacidad.

Pogba fue suspendido provisionalmente en septiembre por NADO Italia tras dar positivo por testosterona, una sustancia prohibida.

La prueba, realizada después de la victoria 3-0 de la Juve en el partido inaugural de la temporada de la Serie A contra Udinese el 20 de agosto, detectó testosterona, y el tribunal dijo que los resultados eran consistentes con un origen "exógeno" de la sustancia.

Pogba fue suplente en ese partido, pero posteriormente jugó ante Bolonia y Empoli antes de que se le impusiera una suspensión provisional.

El positivo de Pogba en un control antidopaje también se confirmó en un contraanálisis de una segunda muestra en octubre.

La sanción podría poner fin a la carrera de Pogba al más alto nivel, ya que el francés, que fue uno de los jugadores con más ingresos del mundo del fútbol en su mejor momento, no podrá volver a jugar hasta septiembre de 2027, cuando tendrá 34 años.

"Cuando esté libre de restricciones legales se aclarará toda la historia, pero nunca he tomado a sabiendas o deliberadamente ningún suplemento que viole las normas antidopaje", añadió Pogba.

"Como atleta profesional nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado al respeto o engañado a compañeros atletas y seguidores de cualquiera de los equipos para los que he jugado, o contra los que he jugado". (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru, reporte adicional de Elvira Pollina; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)