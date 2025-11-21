Paul Pogba es convocado por el Mónaco y podría reaparecer en Rennes

El exinternacional francés Paul Pogba fue convocado este viernes por primera vez esta temporada por su nuevo club, el Mónaco, para la visita del sábado al Rennes en la 13ª jornada de la Ligue 1.

El que fuera integrante de la Francia campeona del mundo en 2018 no entraba en una convocatoria para un partido de categoría profesional desde el 3 de septiembre de 2023, en un compromiso con la Juventus ganado 2-0 al Empoli en la Serie A.

Después de ello, una suspensión por dopaje y una sucesión de lesiones le han tenido apartado de los terrenos de juego.

Si finalmente reaparece en Bretaña, Pogba disputaría su primer partido en la liga francesa desde sus inicios en Le Havre, antes de comenzar una carrera exitosa en el extranjero que le llevó al Manchester United y la Juventus.

El viernes, antes del último entrenamiento colectivo de los monegascos previo a su partido en Rennes, el entrenador del club del Principado, Sebastien Pocognoli, destacó en conferencia de prensa "la serie de entrenamientos" con "sensaciones positivas" que había tenido Pogba recientemente.

"Se ha podido poner a prueba en condiciones reales de partido", subrayó el entrenador belga. "Durante el parón de los partidos internacionales (de selecciones nacionales) hemos podido tener más tiempo para trabajar diferentes aspectos tácticos y distintas formas de partido. Él participó en ello y eso es una buena señal", indicó.

El regreso a la competición de Pogba (32 años), que se unió antes de la actual temporada al Mónaco hasta junio de 2027, se esperaba inicialmente para octubre, pero los problemas físicos lo fueron retrasando, especialmente un esguince en un tobillo.

La vuelta de Pogba a la primera línea del fútbol francés se dará a unos meses del Mundial de 2026, un objetivo que para él se presenta por ahora muy lejano.

El último de sus partidos con los Bleus fue en Lille el 29 de marzo de 2022, en una victoria en un amistoso ante Sudáfrica (5-0), entrando entonces en el minuto 65 en sustitución de Olivier Giroud.

El Mónaco llega a la 13ª jornada de la Ligue 1 como sexto de la clasificación, a siete puntos del líder París Saint-Germain.

