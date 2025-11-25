Paul Skenes recibe un récord de US$3,4 millones en el fondo de bonificación prearbitral

El lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, recibió un récord de $3.436.343 del fondo de bonificación previo al arbitraje de este año, elevando su total de dos años a $5.588.400 bajo la iniciativa de dirigir más dinero a los jugadores jóvenes destacados.

Skenes, un lanzador derecho de 23 años que debutó en mayo de 2024, conquistó de forma unánime el premio Cy Young de la Liga Nacional de este año después de liderar las Grandes Ligas con una efectividad de 1.97 y ponchar a 216 bateadores en 187 entradas y un tercio. Tuvo un salario de $875.000 después de ganar $564.946 el año pasado. No será elegible para el arbitraje salarial hasta después de la temporada 2026.

El campocorto de Kansas City, Bobby Witt Jr., tenía el récord anterior de $3.077.595 para la temporada 2024. MLB y el sindicato acordaron el fondo anual de $50.000.000 en su acuerdo laboral de marzo de 2022.

El lanzador dominicano de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, fue segundo este año con $2.678.437 después de ganar un bono de $576.282 para 2024.

Le siguieron el lanzador de los Astros de Houston, Hunter Brown, con $2.206.538, el lanzador de Seattle, Bryan Woo, con $1.540.676 y el jardinero de Arizona, Corbin Carroll, con $1.341.674, según las cifras compiladas por Major League Baseball y la asociación de jugadores.

También superaron el millón de dólares el primera base de los Atléticos, Nick Kurtz, con $1.297.017, el jardinero de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong, con $1.206.207, el receptor de los Atléticos, Drake Baldwin, con $1.175.583, el segunda base de Milwaukee, Brice Turang, con $1.155.884 y el tercera base dominicano de Tampa Bay, Junior Caminero, con $1.068.739.

Milwaukee se convirtió en el primer equipo con hasta diez jugadores ganando las bonificaciones en un año. Detroit y Miami empataron en el segundo lugar este año con seis cada uno. Los jugadores de los Cerveceros totalizaron la mayor cantidad de dinero con $4.742.392, seguidos por Pittsburgh con $4.362.309 y los Atléticos con $3.103.411.

Varios de los jugadores que reciben dinero de bonificación tienen contratos a largo plazo, un grupo que incluye a Carroll, Sánchez, los jardineros de Boston Roman Anthony y Ceddanne Rafaela y el lanzador dominicano Brayan Bello, el jardinero de Milwaukee venezolano Jackson Chourio y el lanzador Aaron Ashby, el lanzador de Cleveland Tanner Bibee, el infielder de Detroit Colt Keith y el jardinero de San Diego Jackson Merrill.

Un total de 101 jugadores recibirán los pagos bajo un plan destinado a obtener más dinero para los jugadores sin suficiente tiempo de servicio para ser elegibles para el arbitraje salarial al inicio de la temporada, que era de dos años y 132 días. Los jugadores firmados como profesionales extranjeros no son elegibles.

Dieciocho jugadores ganaron bonificaciones basadas en premios. Un jugador elegible recibe $2.500.000 por ganar un MVP o Cy Young, $1.750.000 por quedar segundo en la votación, $1.500.000 por quedar tercero, $1.000.000 por quedar cuarto, quinto o ser seleccionado para el primer equipo de toda la MLB, $750.000 por ser Novato del Año, $100.000 por quedar segundo en la votación de Novato del Año o en el segundo equipo de toda la MLB.

Un jugador es elegible para recibir la bonificación por un logro por año, ganando solo la cantidad más alta. El dinero restante se asigna mediante una fórmula de WAR.

El jardinero de Washington, Daylen Lile, recibió la bonificación más pequeña de $50.000; aunque no estuvo entre los 100 mejores por WAR, terminó quinto en la votación de Novato del Año de la Liga Nacional.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes