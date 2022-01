Paula Badosa arrolla a Trevisan y pasa a tercera ronda en Melbourne junto a Nuria Parrizas

La tenista espa帽ola Paula Badosa se clasific贸 para la tercera ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, despu茅s de ganar con mucha autoridad este jueves a la italiana Martina Trevisan por 6-0, 6-3, mientras que Nuria Parrizas tambi茅n avanz贸 sin jugar y Sara Sorribes fue eliminada.

La catalana, octava cabeza de serie, jugar谩 por primera vez en su carrera en Melbourne Park un tercer partido despu茅s de sumar su s茅ptima victoria consecutiva, demostrando que se encuentra en buen estado de forma ante una rival que ven铆a de la previa y que no tuvo demasiadas opciones.

La campeona en Sidney se mostr贸 muy firme en la Rod Laver Arena con su servicio, con el que logr贸 cinco 'aces' y que no s贸lo no perdi贸 en todo el encuentro sino que tampoco cedi贸 ni una sola bola de rotura a Trevisan, que s贸lo fue capaz de ganar ocho puntos al resto y que concedi贸 hasta 13 pelotas de 'break' a su rival.

Badosa fue implacable en el primer parcial y media hora ya se lo hab铆a adjudicado con un contundente 6-0. La espa帽ola pudo encarrilar pronto el segundo, pero no aprovech贸 cuatro bolas de rotura y Trevisan logr贸 su primer juego y coger energ铆as, aunque por poco tiempo porque la n煤mero seis del mundo no perdon贸 en el quinto juego para romper y sentenciar su billete a tercera ronda con un nuevo 'break' tras una hora y once minutos.

Ahora, la octava cabeza de serie en Melbourne Park buscar谩 los octavos de final ante la ucraniana Marta Kostyuk, que acab贸 con la andadura de la espa帽ola Sara Sorribes, a la que se impuso por 7-6(5), 6-3 en un partido donde la castellonense desperdici贸 en la primera manga una ventaja de 3-0 y saque, y su servicio con 5-4.

Junto a Badosa estar谩 en la tercera ronda la granadina Nuria Parrizas, debutante en este 'Grand Slam', que es el segundo de su carrera tras el pasado US Open. La andaluza lo hizo sin jugar tras el abandono de la belga Maryna Zanevska y ahora se medir谩 a la estadounidense Jessica Pegula, vigesimoprimera favorita, por un puesto entre las 16 mejores.