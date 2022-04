Paula Badosa: "Es duro perder en casa, creo que necesito unos días de descanso"

La tenista espa√Īola Paula Badosa confes√≥ un "mal momento" por lo "duro" de "perder en casa" despu√©s de su eliminaci√≥n este s√°bado en el Mutua Madrid Open en segunda ronda, ante una Simona Halep que fue muy superior, pensando en la necesidad de "descansar".

"El hombro está bien, el partido, ya lo habéis visto. Ella ha jugado a un gran nivel, todo el mérito para ella, yo no he jugado bien", dijo en rueda de prensa, después de una dura derrota en la que Halep, doble campeona en Madrid, no le dio opción.

"Fallé en todo, por eso solo gané cuatro juegos. Ella jugó muy bien, rápida de piernas, bien con el saque. En los momentos importante las pelotas cayeron de su lado, solo queda aplaudirla, es una campeona de nuestro deporte. No es el mejor momento ahora mismo, es malo, es duro perder en casa", explicó sobre su partido.

Badosa, que estrenaba en Madrid el n√ļmero dos del mundo, confes√≥ que la semana fue exigente con mucha presi√≥n, y entendi√≥ que es momento de descansar. "Ha sido una semana dif√≠cil, muy estresante, con muchas cosas. Un cuadro duro tambi√©n. Creo que necesito unos d√≠as de descanso porque hay torneos que parecen cinco, y este es el caso ahora mismo. Creo que tendr√© que descansar un poco", dijo.

"Quiz√° no ayudaron las condiciones h√ļmedas, hubo pelotas que no llegu√©. No supe hacerle da√Īo, ella se sinti√≥ muy c√≥moda en la pista. Todo iba bien, pero entonces me rompi√≥ 4-3 y empez√≥ a jugar muy bien y yo empec√© a fallar muchas bolas. En el momento que le das una peque√Īa oportunidad ella logr√≥ ponerlo en el marcador", termin√≥.