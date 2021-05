Paula Badosa: "Espero que a partir de aquí haya una nueva Paula que ya esté jugando contra las mejores"

La tenista española Paula Badosa mostró su esperanza de que su buena actuación en el Mutua Madrid Open, WTA 1000 donde cayó este jueves a las puertas de la final ante la número uno del mundo Ashleigh Barty, le sirva para que se vea "una nueva" versión suya que "ya esté jugando contra las mejores" con mucha más asiduidad.

"Mi objetivo es seguir así y ojalá todas las semanas sean así, igual de bien o parecidas. Espero que a partir de aquí haya una nueva Paula que ya esté jugando contra las mejores del mundo", expresó Badosa tras el partido en declaraciones recogidas por la web del torneo.

La catalana insistió en que espera que estas semifinales en un WTA 1000 sean "un antes y un después" y que ella siga "creciendo así, haciendo torneos buenos así y jugando contra las mejores del mundo todas las semanas". "Que ese sea el reto, ir mejorando como tenista", apuntó.

La campeona junior de Roland Garros en 2015 se ha visto jugando "a un gran nivel" en Madrid y confesó que no le gustaba ser eliminada porque tiene "mal perder". "Reconozco que me cuesta, pero poco a poco lo voy mejorando. Es como que me da pena, y más que pase aquí en casa. Era tan bonito que cuando se termina te entra un poquito esa pena o esa melancolía", expresó.

"Ella ha jugado muy bien. Es una jugadora que te incomoda mucho y si no estás al cien por cien física y mentalmente, es difícil. Yo quizá no he estado tan cómoda, pero ha sido mérito suyo. Fue partido duro, pero creo que ella jugó a muy buen nivel, tiene mucho talento, es una jugadora maravillosa", añadió sobre Ashleigh Barty.

Badosa también dio mérito a su entrenador, Javier Martí. "Es una persona muy inteligente y me aporta mucho. Al final, el tenis femenino es muy emocional y tienes que saber en qué momentos toca decir una cosa u otra", remarcó.

"Tenemos muy buena conexión, me hace trabajar muy duro. Creo que es muy buen entrenador y en los resultados me baso. Desde que hemos empezado, mi tenis y mi mentalidad han cambiado completamente. Está claro que es el jugador el que tiene que dar el cambio, pero sin alguien detrás que te ayude o sin un entorno detrás que te empuje y te lleve por el buen camino, es casi imposible que un jugador solo pueda hacer eso", admitió la española.

Tras su buena actuación en la Caja Mágica, entrará entre las 50 mejores del ranking. "Siempre es importante subir y mi objetivo es seguir cada día mejorando. Ojalá que en muchos torneos esté en estas rondas y que el problema sea que haya perdido contra la número uno del mundo muchas veces porque significará que llego a rondas finales y que estoy jugando contra las mejores. Mi objetivo es estar entre las mejores, pero al final creo que eso es consecuencia del trabajo bien hecho. Obviamente, quiero más", sentenció la española.

Europa Press