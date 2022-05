Paula Badosa: "Me siento más calmada en París, busco liberarme en la pista"

La tenista española Paula Badosa confesó que aspira a encontrar "calma" en la pista para sacar todo su juego, después de una gira de tierra irregular, algo que percibe desde su llegada a París, en busca de un 'reset' en la importante cita de Roland Garros.

"Venía como aficionada cuando tenía 10 años, es siempre especial. Venía a ver a Rafa, era mi ídolo. Todavía soy una aficionada al tenis, me encanta ver partidos. He estado viendo partidos de la previa. Me gusta ver jugadores nuevos, de distintos niveles", dijo este viernes la catalana en su primera rueda de prensa.

Badosa, que llegó el año pasado a cuartos de final en el Abierto francés, es ahora una de las favoritas como número tres del mundo. Una escalada meteórica que aún asimila y que no quiere que le influya en su juego. La española logró solo una victoria en los torneos de Madrid y Roma las últimas semanas.

"Espero que algo cambie. Me siento diferente. Me he sentido algo más calmada al llegar a París, así que quizá es mi 'reset'. Mi equipo me está ayudando también en esto. Es una situación dura de la que estoy aprendiendo. Quiero intentar manejar todo lo mejor posible. Todo es muy nuevo, a veces asusta y pienso que me viene grande", confesó.

"Estoy trabajando en tratar de liberarme en la pista y subir mi nivel. Creo que cuando me siento libre y calmada, tendré nervios, pero con esa calma jugaré bien y competitiva. Eso es lo que busco y lo que intento encontrar aquí en Roland Garros", terminó.