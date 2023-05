Paula Badosa: "Deporte y política no tienen nada que ver y es una pena que se mezclen"

La tenista española Paula Badosa, que actualmente ocupa el número 42 del ránking mundial, ha opinado que "deporte y política no tienen nada que ver", que "no deberían mezclarse" y que "es una pena" que esa situación afecte "tanto" a las jugadoras del circuito profesional de la WTA.

Durante una entrevista para la revista 'Glamour', Badosa ha señalado que deporte y política deberían "totalmente" ir por separado, para que conflictos como la guerra de Ucrania no afecten en el devenir del curso tenístico. "Deporte y política no deberían mezclarse. Por mala suerte, se han visto envueltos, pero nunca lo voy a entender", ha indicado.

"Al final deporte y política no tienen nada que ver y es una pena que se mezcle tanto entre jugadoras. Nosotras tampoco estamos metidas dentro. No sabemos lo que hay, se opinan muchas cosas y tampoco se sabe al 100% todo, ni lo vamos a saber. En mi caso prefiero estar apartada y dedicarme a lo mío. Los políticos que hagan de políticos y los deportistas de deportistas", ha añadido al respecto.

Badosa, que copa la portada de 'Glamour', ha recalcado que "el circuito de tenis es de lo más intenso que hay". "Empiezas el año en enero, en Australia, y lo acabas en noviembre, en Japón, habiendo pasado por todos los continentes. Se hace muy intenso", ha explicado al respecto.

"La cosa buena es que estoy haciendo lo que me gusta, que al final es una pasión. Pero no deja de ser mentalmente muy exigente. Ayer estaba aterrizando aquí, desde Estados Unidos. Hoy estoy en Madrid y pasado mañana estoy en Alemania", ha insistido la tenista catalana.

"El 'jet lag' se hace duro, porque al final se trata de descanso. A veces, no puedes dormir ni descansar tan bien y luego tienes que rendir. Es como estar a contrarreloj todo el rato. Al final en tres o cuatro días debes adaptarte a la velocidad del rayo para estar en condiciones para competir", ha valorado la jugadora nacida en Nueva York.

Por otra parte, Badosa ha destacado que de su rutina en el circuito "lo más importante es el entorno que tengas, cómo te apoyas en ellos, porque al final es muy intenso". "Eres muy joven y tienes que madurar a pasos agigantados", ha admitido para la revista de moda.

"A veces tu cabeza no está preparada para soportar toda esa presión, esa exigencia de jugar delante de 20.000 personas, de la prensa, de ti misma. Se acumulan muchas cosas. Además están las redes sociales, que también es algo que influye. Por eso hay jugadores que se retiran, que pasan ansiedad, depresión", ha aseverado.

"Aprender a perder es para mí lo más difícil. Jugamos todas las semanas y hay un día de esa semana que vas a perder, porque obviamente no ganas todas las competiciones, es imposible. Durante un año muy bueno, puedes ganar dos o tres torneos", ha dicho Badosa.

"Ya sabes que los demás los vas a perder y por eso tienes que entrenar tu cabeza para aprender a perder, que es una de las cosas que más me ha costado entender. También, que se pueden sacar cosas positivas del fracaso y que cada semana es una nueva oportunidad", ha comentado.

"es como una partido de ajedrez"

En este sentido, la de Nueva York ha agregado que "al final se hace muy mental, estás muy sola". "Tú, en una pista contra otro rival, que también quiere ganarte. Es como una partida de ajedrez. Todas las semanas llegas a un punto en que vas muy al límite", ha resaltado.

De igual modo, ha enfatizado la importancia del estado físico óptimo: "Es otra parte que aprendes a gestionar. Hay lesiones, luego hay momentos que tu cuerpo no puede soportar más carga. Es cierto que tengo un equipo de trabajo detrás que me lo controlan muchísimo".

"La dieta es muy importante, es su gasolina. Estás constantemente analizando: ahora voy a comer esto, voy a descansar ahora que puedo, voy a andar más de la cuenta porque puedo estar un poquito más cansada porque tengo unos días de recuperación. Haces tu vida constantemente pensando en cómo va a estar tu cuerpo, la verdad", ha reconocido.

En el último año, Badosa ha descendido bastantes puestos en el ránking mundial: "Soy una persona muy emocional. Rindo dependiendo de mi estado de ánimo. He comprobado que cuando he estado bien, en paz conmigo misma, tranquila y contenta he rendido mejor".

"Para mí hay que dar el 100% de ti cuando estás entrenando, pero una vez que acaba tu jornada de trabajo siempre hay tiempo para todo, para relajarse, para intentar desconectar... Porque al final es muy intenso, muy mental y si no disfrutas de tus momentos es imposible sobrellevarlo", ha proseguido en la entrevista.

"a mí lo que me encanta es jugar al tenis"

Además, ha dado su opinión sobre cómo compagina su carrera deportiva con su estatus de icono publicitario: "Muy bien, pero voy a ser sincera, no es una parte que me guste mucho. Sé que es lo que me toca hacer, es parte de mí, de mi vida y de mi trabajo, pero a mí lo que me encanta es jugar al tenis".

"Las otras partes más externas me cuestan un poco más, pero intento siempre llevarlas con una sonrisa, intentar también disfrutarlas porque son diferentes. Además, me ayudan a desconectar porque es algo que no es muy común que haga", ha comentado la jugadora catalana.

"A mí me encanta ver a los deportistas haciendo campañas. Es muy inspirador. Es muy importante para las niñas que vean a esas deportistas posando, que no tienes que ser una talla 34 para sentirte bien. Tengo una hermana de 14 años y le intento explicar todo esto porque tan jóvenes no lo entienden. Para mí, ser un ejemplo en ese aspecto es crucial", ha concluido Badosa.

