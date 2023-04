Paula Badosa: "Espero que Muguruza vuelva pronto, el tenis español la necesita"

La tenista española Paula Badosa, principal baza de la 'Armada' en el cuadro femenino del Mutua Madrid Open, cree que este año llega al torneo "en unas diferentes condiciones" al 2022, cuando había "unas expectativas muy altas" sobre ella, mientras que confesó que espera que Garbiñe Muguruza "vuelva pronto" al circuito porque considera que "el tenis español la necesita" y para ella es "un ejemplo a seguir".

"Está claro que el año pasado llegué en unas diferentes condiciones y también creo que se sumó que se borró Iga (Swiatek) en su momento y pasé a ser la favorita número uno en ese momento del torneo, y también me tocó un cuadro muy, muy duro", señaló Badosa durante el 'Día de Medios' del torneo.

La catalana acabó cayendo en su segundo partido después de haber alcanzado las semifinales en 2021, aunque lo hizo ante la rumana Simona Halep, "una jugadora que ha jugado muchos más años y ha ganado aquí varias veces". "Sí, el año pasado creo que las expectativas fueron altas y también tuve un sorteo muy complicado", reiteró.

Ahora, en un mejor momento de juego, desconoce si Madrid volverá a ser un punto de inflexión en la temporada como hace dos años. "Ojalá. Vengo trabajando muy bien, vengo con muchas ganas, con mucha ilusión y ojalá sea aquí porque obviamente me gusta hacerlo muy bien en casa", deseó.

Badosa ha cambiado de equipo técnico y ha depositado su confianza en el británico Joel Cannel. "Es empezar un poco de cero, de buscar aire fresco y eso también a mí, por mi personalidad, también me gusta. He escuchado muchas veces que tengo muchos cambios de entrenador, pero lo veo un poco de otra manera", indicó.

"Creo que cada entrenador tiene sus cosas para aprender y cuanto más tienes, también te da diferentes opiniones. Yo siempre me quedo con todo lo positivo", añadió la española, que ha encontrado una persona que le "aporta" y "empatiza" con ella en la pista. "Es gente con la que tengo relación desde hace mucho tiempo, con la que he estado constantemente en contacto y sé que tenísticamente me conocen mucho y saben cómo tengo que jugar, mi estilo de juego, me conocen mentalmente", detalló.

La catalana, que viene de rozar las semifinales en Stuttgart (Alemania), celebra estar en este momento de la campaña "jugando mejor". "Últimamente creo que me está pasando un poco lo mismo con las jugadoras que están haciéndolo muy bien, que son las mejores del mundo. Estoy teniendo muchas opciones y no están acabando de caer de mi lado, también creo que es un poco la dinámica a veces. Ellas vienen con mucha confianza y en ese momento yo estoy dudando un poco", explicó.

"Al final, estamos hablando de las tres mejores del mundo y entonces es difícil en esos momentos, pero veo que el nivel está, que estoy bien, que estoy jugando bien y lo más importante que estoy con ganas", subrayó la catalana.

Pensar en llegar lejos en madrid no es "ahora mismo lo correcto"

Esta no firma ningún resultado en este Mutua Madrid Open porque es "muy competitiva". "Me encantaría ganar, estar en 'semis' o en las rondas finales, pero no creo que sea ahora mismo lo que tengo que buscar o lo correcto. Creo que lo que tengo que hacer es lo que estoy haciendo estas semanas, hacer un estilo de juego, mentalmente recuperar la mejor versión de mí misma, pero disfrutar también porque es una semana que es relevante. Quiero sentirme bien en pista porque me he estado sintiendo muy bien estas últimas semanas y ojalá estos partidos que no han acabado de caer de mi lado, caigan aquí. Lo que está en mi mano está muy bien", declaró.

La española no ha mirado "hasta tan lejos" en su cuadro y sólo se ha fijado en su debut. "Ojalá pueda jugar con todas estas jugadoras que al final son las mejores del mundo y son los partidos que a mí me gusta jugar y más en casa, que voy a tener el público de mi parte", expresó, reconociendo que es "totalmente diferente" pasar de la tierra 'indoor' de Stuttgart a la altitud de Madrid al aire libre. "El lunes fue mi primer día aquí y hoy martes mi segundo, y me estoy sintiendo bastante bien", admitió.

Finalmente, Paula Badosa fue preguntada por Garbiñe Muguruza, que ha dejado momentáneamente el circuito para tomarse un respiro. "Sinceramente, no sé al cien por cien por lo que está pasando, pero me lo puedo imaginar y empatizar mucho con eso. La salud mental es para mí es un tema muy importante y creo que este deporte es muy duro mentalmente y la gente no es consciente de lo difícil que es", advirtió.

"A mí me sabe muy mal cada vez que veo que está retrasando su vuelta porque al final ha sido para mí un ejemplo a seguir. Creo que ha tenido una carrera admirable y que es una tenista que ha hecho historia en nuestro país. La he escrito para preocuparme y ver si está bien porque tenemos una buena relación. Y espero de verdad que vuelva pronto porque creo que el tenis español la necesita", sentenció Badosa.

La tenista española, actualmente la 42 del mundo y que parte en este torneo como la vigesimosexta favorita, debutará en la Caja Mágica ante la italiana Elisabetta Cocciaretto que se impuso este martes en dos sets por 6-3, 7-5 a la checa Barbora Strycova.

Europa Press