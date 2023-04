Paula Badosa: "Fue una montaña rusa, luché hasta el final"

"He trabajado para estar preparada, Madrid es siempre un desafío"

MADRID, 27 Abr. 2023 (Europa Press) -

La tenista española Paula Badosa confesó que vivió una "montaña rusa" en su debut este jueves en el Mutua Madrid Open, cita de categoría WTA 1.000, un triunfo a tres sets ante la italiana Elisabetta Cocciaretto, al tiempo que recordó el desafío que supone jugar en la capital, aunque con experiencia y trabajo a su espalda.

"Sí, para mí es más fácil jugar en cualquier lugar antes que aquí en Madrid, pero es algo que he trabajado para estar preparada. Quizá no he jugado mi mejor tenis los últimos años, pero también he jugado bien aquí. Puedo adaptarme, también mi juego y todo. Espero que este año sea así, pero sí, es siempre un desafío jugar aquí en Madrid", dijo en rueda de prensa después de su estreno.

La catalana habló una vez más de la exigencia y la presión de jugar en casa, aunque recordó su buena actuación de 2021. Mientras, el año pasado, cuando llegaba como número dos del mundo, cayó en su segundo encuentro ante Simona Halep. El cuadro vuelve a deparar una rival importante a la española como Coco Gauff.

"Contra Coco, hemos jugado algunas veces. Es una gran sacadora, agresiva, con un gran revés, uno de los mejores del mundo. Es muy física, pero creo que será un partido muy táctico. Hizo final de Roland Garros el año pasado. Me gustan estos partidos, sé que es un reto, pero estoy deseando jugar contra ella y hacerlo con mi afición", afirmó.

Badosa explicó su debut y cómo se complicó en un momento. "Fue una montaña rusa de partido, para ser honesta. Empecé muy bien, creo que lo tuve bajo control. En el segundo, bien también, pero me puse nerviosa y no me sentí bien. Hacía mucho calor", afirmó.

"El partido cambió en cinco minutos. En el tercer set ella jugó muy bien, sirvió muy bien, fue complicado. La pelota voló muy rápido. Empecé a tener calambres pero luché hasta el último momento. Esa es siempre mi identidad. Estoy contenta con la victoria", zanjó.

Europa Press