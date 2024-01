La tenista española Paula Badosa se mostró "muy contenta" de su victoria este miércoles en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, sobre todo porque no se espera jugar con el nivel que ofreció ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova "tan pronto y después de tantos meses fuera".

"La verdad es que estoy muy contenta, creo que he jugado muy bien y no me esperaba jugar así ya tan pronto y después de tantos meses fuera. Pavlyuchenkova era una jugadora muy difícil, que venía de una dinámica muy buena, muy agresiva y me esperaba un partido muy difícil, pero la verdad es que he jugado a un nivel muy alto", expresó Badosa en declaraciones a Eurosport tras el partido.

La catalana está contenta "sobre todo a nivel personal" después de pasar muchos meses fuera por lesión. "Valoro muchísimo estar aquí ya tan pronto en el primer 'Grand Slam' del año, en el segundo torneo después de 6-7 meses, y para mí es como que al final todo este tiempo que he sufrido merece la pena", subrayó.

"Yo siempre me he exigido mucho. Estoy en la tercera ronda y obviamente es un resultado muy bueno, pero siempre quiero más, siempre he optado a estar en las rondas finales de todos los torneos. Ahora con mi ranking quizás es más difícil porque jugaré con jugadoras de cabeza de serie muy pronto, pero ojalá pueda serlo yo pronto y pueda optar a estar en más rondas finales", añadió la española.

Badosa dejó claro que un parón como el que ha sufrido "no ayuda para nada". "Lo que puede ayudar es que quizá tienes otra perspectiva, pero al momento que estás en el partido se te olvida completamente la perspectiva y al final quieres ganar, te pones tensa igual", indicó.

"Creo que al estar tanto tiempo fuera también pierdes mucho ritmo competitivo, el gestionar las emociones o los nervios. Al final, cuando estás en esa dinámica es quizá un poco más fácil llevarlo, pero de momento estoy contenta porque lo estoy gestionando bastante bien", agregó la española.

Sobre su siguiente rival, la estadounidense Amanda Anisimova, advirtió que "es una jugadora muy agresiva, muy complicada e incómoda también". "Va a ser un partido que voy a tener que ser igual o más agresiva que hoy. Ella viene también ganando muy buenos partidos, así que voy a ir con muchas ganas y a ver qué tal", sentenció.