La tenista española Paula Badosa celebró este viernes haberse sentido "bien tenísticamente" durante el Abierto de Australia, aunque reconoció que a nivel físico "aún" le quedan "unas semanas", porque está "lejos" de que su cuerpo la "responda".

"No sabía si era capaz de jugar un partido en Australia por cómo estaba sobre todo físicamente (antes de llegar al torneo). Estoy pidiendo mucho que mi físico responda, pero sé que aún estoy lejos de eso. Tenísticamente me he sentido bien, me veo al nivel, pero físicamente aún me quedan unas semanas para sentirme bien", analizó la española en declaraciones a Eurosport.

La tenista española Paula Badosa no pudo clasificarse este viernes para los octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras caer ante la estadounidense Amanda Anisimova en dos sets por 7-5, 6-4 en hora y media de encuentro.

En su cuarto partido desde el pasado Wimbledon, la jugadora catalana no pudo repetir su mejor resultado, en 2022, y vio cortado su paso por la joven americana de 22 años, también de vuelta en el circuito después de decidir tomarse un descanso el año pasado para cuidar su salud mental y que parece haber vuelto con la fuerza de hace unos años cuando irrumpió con fuerza.

La número 100 del mundo, que volvió al circuito este mes en Adelaida tras cinco meses sin competir, reiteró que "lo más importante" para adquierir de nuevo ese nivel físico es "jugar partidos", por eso se va "contenta" del Abierto de Australia.