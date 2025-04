Paula Badosa renuncia también por lesión al torneo de Madrid

La tenista española mejor situada en el ranking WTA, Paula Badosa, novena jugadora mundial, renunció también por lesión a disputar el torneo de Madrid, un día después de que lo hiciera la principal estrella masculina local, Carlos Alcaraz.

"Quería comunicaros que desafortunadamente no podré jugar el Mutua Madrid Open. He intentado hacer todo lo posible hasta el último momento porque sabéis la ilusión que me hace jugar en casa, pero está siendo una lesión complicada. Espero poder estar al 100% pronto", escribió este jueves en su Instagram la deportista catalana nacida en Nueva York hace 27 años.

Badosa ya había compartido en el principio de la semana su preocupación por la lesión de espalda en una rueda de prensa informal ante medios en la Caja Mágica, donde se disputa el torneo madrileño hasta el 4 de mayo.

Había reconocido el martes que cada mañana se levanta asustada: "Engañaría si digo que estoy en plena forma o al cien por cien. Estoy recuperándome, quizá haya sido una de las recuperaciones más duras, ya que ha sido una lesión diferente a las que tuve anteriormente. Justo es en el otro lado".

"Me he hecho un par de infiltraciones, la primera no salió bien, pero la segunda ha ido mejor. Obviamente, cada mañana me levanto asustada, pero de momento el feedback está siendo positivo. Al menos estoy pudiendo entrenar, estoy ganando forma y cada día estoy sufriendo un poco menos", agregó entonces.

La tenista desea remontar el año tras sus molestias físicas. "Emocionalmente es difícil gestionarlo, al final empiezas bien la temporada, ves cierta dinámica, es verdad que sentía que el 2025 iba a ser el mejor año de mi carrera", afirmó Badosa, que llegó a ser número 2 mundial en 2022.

