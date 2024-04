Paula Badosa se retira llorando ante Aryna Sabalenka en los octavos de Stuttgart

La tenista española Paula Badosa se retiró llorando este miércoles debido a sus dolores durante los octavos de final del torneo de Stuttgart (Alemania), de categoría WTA 500 y que se disputa sobre tierra batida, cuando iba 7-6(4), 4-6 y 3-3 frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka, cabeza de serie nº 2 en este certamen.

Badosa, igual que en la segunda ronda del reciente WTA 1.000 de Miami (Florida), se enfrentaba a su amiga personal Sabalenka. Y también como en aquella ocasión, el primer set vivió intensidad por ambos lados desde el inicio. De hecho, hasta el sexto juego no hubo opciones de 'break'.

Fueron para la española, que no transformó la primera porque su rival rozó la línea con un 'ace'. Aunque luego la bielorrusa salvó otra bola de rotura, en la tercera envió demasiado largo un revés paralelo. Pese al percance, Sabalenka recortó de inmediato su desventaja (4-3) y mostró una versión feroz que, no obstante, apenas inquietó a su rival.

La catalana gozó en el duodécimo juego de dos pelotas para cerrar la manga, si bien no acusó perderlas, ya que en el posterior 'tie-break' se puso 1-3 arriba. Pero Sabalenka respondió con brío, encadenó cuatro puntos (5-3) y más adelante sumó ese primer set a su casillero por 7-4.

La de Minsk, a pesar de la victoria parcial, encajó un quiebre nada más arrancar el segundo set, desperdició dos bolas de 'break' en el sexto juego y encima volvió a ceder su servicio en el séptimo (5-2), lo que corrigió para Badosa el ritmo del encuentro, quedando en anécdota su servicio perdido en un octavo juego a la postre intrascendente.

Lo trascendente sí fue que Badosa sintiera molestias físicas otra vez, a colación de un historial de lesiones en la parte baja de su espalda que han lastrado su temporada. Aunque resistió media hora más sobre la cancha, la catalana dijo 'basta' con 3-3 en el tercer set, tras haber cedido un servicio y perder así la renta que llevaba a favor.

Se acercó a la red, avisó a su oponente de que iba a retirarse, se lo indicó igualmente a la jueza de silla y se fundieron las dos amigas. Badosa rompió a llorar en cuanto recibió el abrazo de Sabalenka, quien en sus declaraciones después del partido empatizó con la española.

"Estoy a punto de llorar para ser honesta. Me siento tan mal por ella. Quiero a esta chica... No tengo ninguna emoción en este momento. No estoy feliz ni estoy triste. Solo quiero agradecer a las personas que se quedaron hasta el final", aludió la bielorrusa a las gradas.