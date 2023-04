Paula Badosa sufre para superar su estreno en el Mutua Madrid Open

La tenista espa帽ola Paula Badosa sufri贸 mucho este jueves para superar su estreno en el Mutua Madrid Open, torneo de categor铆a WTA 1000 que se disputa sobre tierra batida, y necesit贸 dos horas y media para deshacerse de la italiana Elisabetta Cocciaretto en tres sets (6-3, 4-6, 6-4), mientras que tambi茅n avanz贸 a la tercera ronda su compatriota Rebeka Masarova.

La catalana tuvo una dura toma de contacto con la arcilla roja de la Pista Manolo Santana. Bajo un calor asfixiante, con problemas f铆sicos desde mediado el segundo parcial y ante una rival que plant贸 mucha batalla, la vigesimosexta cabeza de serie supo agarrarse a sus opciones y tirar de experiencia para citarse ahora con una oponente de mayor entidad como la estadounidense Coco Gauff.

Pese a venir con buenas sensaciones tras su paso por Stuttgart (Alemania), Badosa no pudo ofrecer su mejor tenis, excesivamente err谩tica en muchos momentos, pero tuvo el choque aparentemente encarrilado. Luego, ante la reacci贸n de la italiana, fue capaz de aguantar pese a estar visiblemente 'tocada' en la pierna izquierda y parecer por momentos un tanto descentrada.

El inicio no fue el deseado por la espa帽ola. Cocciaretto, con un partido ya de adaptaci贸n a las condiciones de la capital, empez贸 fuerte y rompi贸 pronto para ponerse 2-0 arriba. Sin embargo, la catalana no se descentr贸, y pese a no encontrar su mejor tenis, sobre todo con el 'drive', s贸lo perdi贸 un juego m谩s en esta manga.

La tercera ronda pareci贸 acercarse poco despu茅s. Al 6-3 del primer set le sigui贸 otro 'break' a Cocciaretto, pero a partir de ah铆 comenzaron los problemas, principalmente con una de sus armas como es el saque. Su rival logr贸 tres roturas consecutivas para hacerse con la iniciativa y mantuvo la calma para forzar el tercer y definitivo parcial.

Badosa, por entonces, ya hab铆a pedido la atenci贸n m茅dica y dejaba atisbar alguna molestia en su pierna izquierda. Pese a esta incomodidad, se mantuvo enganchada al duelo ante una Cocciaretto que no supo aprovechar tampoco esa aparente ventaja ni sus oportunidades al resto.

La italiana goz贸 de un 15-40 y otras dos bolas de rotura con 3-3, pero la semifinalista de 2021 en Madrid supo aguantar y sacar alg煤n golpe genial para aferrarse a sus opciones y esperar su momento. Este lleg贸 con 5-4 a su favor, instante en el que a Cocciaretto le pudo la presi贸n para entregar fatalmente su saque.

Masarova deja fuera a vekic, burillo cae ante gauff

Ahora, Badosa tendr谩 que descansar para recuperarse de este esfuerzo para medirse a Coco Gauff, n煤mero seis del mundo y que puso fin a la aventura de la espa帽ola Irene Burillo, clasificada desde la previa y que cay贸 en dos sets por 6-4, 6-1.

La zaragozana dio 'guerra' a la estadounidense en el primer parcial donde lleg贸 a estar 4-2 por delante, pero ah铆 fue desarbolada por su rival, capaz de encadenar nueve juegos seguidos para hacerse con la primera manga y dejar vista para sentencia la segunda.

En cambio, s铆 acompa帽贸 a Paula Badosa a la tercera ronda del torneo madrile帽o una Rebeka Masarova, que se deshizo de una oponente de potencial como la croata Donna Vekic, 23 del ranking WTA, a la que bati贸 en dos sets por 6-1, 7-6(5).

La jugadora nacida en Basilea ofreci贸 un gran nivel en el primer parcial, solventado en menos de media hora, y lleg贸 a mandar 2-0 al inicio del segundo. La balc谩nica supo reaccionar con cinco juegos seguidos que le dejaron muy cerca de forzar el tercer parcial, pero Masarova no se rindi贸, salv贸 cuatro bolas de set y se puso 6-5 y saque. Vekic logr贸 forzar el 'tie-break' y de nuevo tuvo la manga encarrilada con 5/2, pero la espa帽ola no la dej贸 ganar ning煤n punto m谩s para citarse con la griega Maria Sakkari, novena favorita en Madrid.

