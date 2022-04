Paula Badosa: "Trabajo para ser la mejor del mundo y sueño con ganar un Grand Slam"

La tenista española Paula Badosa, número dos del mundo, desveló que su sueño es "ganar algún día un Grand Slam" y que trabaja "para ser la mejor del mundo" justo antes de su debut en el Mutua Madrid Open, que disputará como principal cabeza de serie tras la retirada de Iga Swiatek.

Paula Badosa afirma que "estando la cien del mundo" ya se decía que ella "trabajaba para ser de las mejores del mundo", pero que ahora tendrá que "cambiar la frase" por "ser la mejor del mundo". "Sueño con ganar algún día un Grand Slam", explicó la catalana en un acto de la marca deportiva Wilson.

Sin embargo, no se marca una fecha para recortar la distancia que le separa de Iga Swiatek y no se presiona por superarla. "Si pienso en los puntos del número uno creo que no duermo hoy, hay muchos de diferencia", aseguró. "Mi sueño es levantar el máximo de trofeos posibles, jugar en las pistas centrales, ver la pista llena. Me gusta ese momento, es lo que a mí me da la gasolina. Juego por los títulos y las victorias más que por los simples puntos", declaró.

Sobre la experiencia de ser la principal cabeza de serie, reconoce sentir, además de presión, una "una mezcla de motivación, ganas de hacerlo bien y muchas emociones" de jugar en casa. "Estoy con muchas ganas de hacerlo bien, de jugar delante de mi gente, de que me ayuden, de que me empujen como todos los años y es una semana diferente que a mí siempre me ha gustado mucho", comentó Badosa.

La tenista espera que el Mutua Madrid Open sea "un torneo muy bueno" en el que "siempre hay sorpresas". "Aquí hay cosas que no consideraría ni sorpresas porque hay jugadoras que han ganado este torneo y no van ni de cabeza de serie. Entonces puede pasar cualquier cosa", manifestó.

Sobre su debut, en el que se medirá este jueves a la rusa Veronika Kudermetova, aseguró que será "un partido muy duro y más en las primeras rondas" debido a los nervios y a que "Madrid siempre tiene unas condiciones diferentes" a las que debe aclimatarse bien. "Me gustaría que fuera otro, no te voy a engañar. Pero es lo que me ha tocado, en el tenis una de las cosas que más hay que ser es flexible, hay que adaptarse mucho a lo que viene", afirmó, aunque considera que tener el público a favor le puede ayudar a sacar los partidos adelante.

Badosa explicó que tendrá que comenzar "con un partido que podría ser y ha sido unos cuartos de un Masters 1000 hace poco" y se mostró contenta con el formato que tiene Madrid. "En general está bien porque tienes un día de descanso entre los partidos", dijo aunque reconoció que le gustaría haber entrenado más en la capital de España.

"Creo que necesito los máximos partidos posibles, partidos duros, menos duros, necesito vivir muchas cosas esta semana para llegar con mucho ritmo y muchas experiencias", explicó Paula Badosa sobre el importante torneo de Roland Garros que tendrá que afrontar en pocas semanas, pues espera que la presión de Madrid le sirva para poner "en práctica muchas de las cosas" que se va a encontrar en París.

En apenas un año, Paula Badosa pasó de llegar al Mutua Madrid Open desde el puesto número 62 a hacerlo ahora como número dos del mundo, lo que valora como "un cambio muy grande" que le tiene que servir para "aprender a jugar como favorita" y a ser "la rival a batir". "Hay muchísimas cosas que me estoy encontrando como nuevas. Es un reto, siempre he dicho que me gustan mucho los retos y este es otro, jugar aquí en casa como favorita, que nunca lo he hecho, y con toda mi gente, mi público y con la presión y más con el cuadro que tengo", indicó.

La gestión mental de la presión de ser favorita es algo para lo que reconoce que todavía no tiene "la respuesta exacta", al tener que estar viviendo día a día experiencias nuevas. "Lo que estoy haciendo es mantener los pies en el suelo, tomármelo todo con tranquilidad y estar muy bien rodeada", comentó la catalana.

Paula Badosa se mostró "muy orgullosa" y "muy contenta del proceso" que le ha llevado hasta esta ser la número dos del mundo. "Hace unos años no me esperaba estar donde estoy hoy, pero siempre he sido una luchadora, soy una persona que siempre ha pensado en grande y creo que eso también me ha ayudado a llegar", subrayó.