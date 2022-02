Paula Badosa: "Va a ser un año duro, hay mucha presión y responsabilidad"

La tenista española Paula Badosa reconoció este lunes que la temporada de 2022 será "dura" porque "hay mucha presión y responsabilidad", en el que será su "primer año entre las mejores", un "reto diferente" que afronta "con muchas ganas y motivación".

"Estoy muy contenta, he empezado bien el año. Va a ser un año duro, hay mucha presión y responsabilidad, es un reto muy diferente al año pasado, mis rivales no tienen nada que perder. Me lo tomo con muchas ganas y motivación, espero seguir igual que el año pasado", expresó Badosa tras el acto de presentación de las 16 nuevas federaciones nacionales que se han adherido al acuerdo de colaboración que Iberdrola desarrolla desde 2016 para apoyar al deporte femenino.

La deportista, número seis del ránking WTA, aseguró que manejará esa presión "lo mejor posible". "Fantasmas siempre hay, no voy a negar la realidad. El truco está en ver quien lo gestiona mejor, pero la experiencia siempre ayuda. Cada año que pasa eres más madura. Es mi primer año entre las mejores del mundo, va a ser una experiencia relativamente nueva, pero llevo años en el circuito y sé lo que es tener presión", aseveró.

El próximo 7 de marzo comienza el Abierto de Indian Wells, torneo que ganó la tenista la temporada pasada, convirtiéndose en la primera española en lograrlo. "Tengo muchas ganas de volver a Indian Wells, es una gira muy bonita. También tengo ganas de la gira de tierra, jugar en casa, en Madrid. Vienen torneos muy importantes que me ilusionan, me encantaría hacerlo muy bien", afirmó.

"no me puedo quitarme de la cabeza lo que está ocurriendo en ucrania"

Por otro lado, Badosa señaló que uno de sus objetivos es ser un referente para las futuras generaciones. "Siempre he querido dedicarme al tenis, ser una de la mejores del mundo, ganar el máximo de títulos posible. Pero desde pequeña he dicho que no solo quería golpear bien la pelota, quería inspirar y ayudar a esas niñas que están creciendo a tener ese referente a seguir. Esa es la figura que quiero ser en España, yo he estado en el lugar de esas niñas y he necesitado esa inspiración", argumentó.

Así, reivindicó el apoyo al deporte femenino, como lo hace Iberdrola. "En el tenis, quizá este apoyo es menos importante, pero sí es importante apostar por deportes minoritarios. Por suerte, en el tenis ya hay mucha igualdad y es un deporte muy internacional, estoy muy agradecida. Poco a poco los deportes minoritarios tienen que ir creciendo, pero no pueden hacerlo todo los deportistas. Tienen que ayudar mucho la prensa, las empresas, explicó.

Finalmente, reconoció estar "muy pendiente de lo que ocurre en Ucrania". "Me parece muy triste, no me lo puedo quitar de la cabeza. Quizá yo esté hablando aquí y a la vez haya gente muriendo. Estoy intentando ayudar de alguna manera, poniéndome en contacto con UNICEF para donar y aportar mi granito de arena", lamentó.