Paula Blasi encabeza la delegación española que competirá en el Mundial de Gravel este fin de semana

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ciclista española Paula Blasi lidera la convocatoria de la selección española de siete corredores para el Mundial de Gravel que se disputará este fin de semana, 11 y 12 de octubre, en la región neerlandesa de Zuid-Limburg.

Blasi, flamante campeona de Europa y bronce mundial en la prueba de Ciclismo en Ruta Sub-23, encabeza la lista de ciclistas llamados por el seleccionador Javier Ruiz de Larrinaga, que completan Alba Puig, Kevin Suárez, José María Sánchez, Enrique Morcillo, Jaume Villar y Diego Llosa.

El Mundial de Gravel celebra este año su cuarta edición, con un recorrido formado por un circuito de unos 50 kilómetros, al que los corredores darán un número de vueltas adaptado a la categoría antes de poner rumbo a Maastricht para buscar la línea de meta. En categoría femenina, se recorrerán 131 kilómetros, con algo más de 1000 metros de desnivel positivo, mientras que en la masculina afrontarán 181 kilómetros y 1460 metros de desnivel.

El trazado combina caminos de grava, senderos forestales, carreteras rurales y ascensiones cortas, pero explosivas. El punto más exigente será la subida al Bronsdalweg, con una pendiente media del 8% sobre superficie de grava durante más de un kilómetro.