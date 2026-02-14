Paulinho da triunfo al campeón Toluca en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 13 feb - Un gol del portugués Paulinho significó el viernes el triunfo del campeón Toluca ante Tijuana en la sexta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano.

Los "Diablos Rojos" de Toluca llegaron a 12 puntos para ubicarse en el tercer lugar general, por abajo de Guadalajara y Pumas UNAM.

En el partido disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el actual campeón registró el gol del triunfo a los 21 minutos cuando Paulinho remató en el área chica un centro enviado por Marcel Ruiz desde el sector izquierdo.

En el otro encuentro del viernes, Pumas UNAM remontó dos goles en contra y ganó 3-2 como visitante ante Puebla gracias a los tantos de Guillermo Martínez, del paraguayo Robert Morales y del brasileño Juninho.

En el encuentro disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, el equipo local se adelantó a los 29 minutos cuando el defensa costarricense Juan Pablo Vargas remató con la cabeza un centro enviado por el colombiano Kevin Velasco desde el sector derecho.

Puebla aumentó su ventaja a los 41 minutos con un potente disparo del colombiano Edgar Guerra dentro del área tras recibir pase del uruguayo Emiliano Gómez en un contragolpe.

Pumas descontó a los 43 minutos por conducto de Martínez, quien remató con la cabeza en el área chica un centro de Morales, quien empató para el club de la Universidad Nacional Autónoma de México a los 64 con un tiro penal.

Juninho anotó el gol del triunfo para Pumas a los 88 minutos cuando remató de zurda a la media vuelta tras recibir un centro de Uriel Antuna.

El sábado se jugarán los partidos entre Atlético de San Luis-Querétaro, Pachuca-Atlas, Monterrey-León, Bravos Ciudad Juárez-Necaxa y Guadalajara-América.

La jornada se completará el domingo cuando Cruz Azul enfrente a Tigres UANL y Santos Laguna juegue ante Mazatlán. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)