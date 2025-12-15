Paulinho y Castro, dos pilares de un Toluca de época

Con los cuatro títulos que ganó en 2025, Toluca ya es un equipo de época en el fútbol mexicano. En su plantilla multicampeona destacan dos jugadores llegados desde Europa: el delantero portugués Paulo Dias "Paulinho" y el mediocampista argentino Nicolás Castro.

La última conquista del equipo que conduce el argentino Antonio "Turco" Mohamed, tras el torneo Clausura, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, fue el Apertura, ganado el domingo a expensas del Tigres de Ángel Correa.

- Paulinho, eterno romance con la red -

Paulinho, un artillero actualmente de 33 años, se sumó a los Diablos Rojos a mediados de 2024 para ayudarlos a volver a ganar un campeonato de liga, algo que no sucedía desde 2010.

El atacante zurdo fue fichado del Sporting de Lisboa, uno de los grandes de Portugal, y pronto reavivó la costumbre del Toluca de contar con los campeones de goleo individual.

Nueve delanteros le han dado a los Diablos Rojos 16 títulos de artillería a lo largo de la historia. Paulinho lo logró en el Apertura 2024 con 13 goles, en el Clausura 2025 con 12 y repitió en el Apertura 2025 con otros 12.

Nunca antes un delantero recién llegado al fútbol mexicano había ganado tres títulos de goleador al hilo, dos de ellos, además, en las coronas ligueras de los hombres de Mohamed.

"Las cosas salieron muy naturales, acá los equipos juegan más abiertos y como delantero tengo más oportunidad de anotar", dijo Paulinho sobre su romance con las redes en México.

Con su triple hazaña, el ariete ha generado comparaciones con José Saturnino Cardozo, goleador histórico del Toluca y quien fue campeón artillero en cuatro ocasiones, aunque no de manera consecutiva.

"Ese señor está en otro nivel, nunca nadie va a poder empatarlo", dijo Paulinho cuando lo señalaron como sucesor del exdelantero paraguayo.

El portugués, tres veces internacional con la selección de Cristiano Ronaldo, la última vez en 2020, puede alargar su leyenda con los Diablos Rojos debido a que tiene contrato hasta 2027.

"Venir a Toluca es la mejor decisión de mi vida", dijo. "Llegué a un país que no conocía, a una cultura completamente distinta y en tres torneos ganar dos, es especial para mí".

- Castro, un socio de calidad -

El 1 de junio de 2025, el Elche logró su regreso a la primera división de España. En ese equipo jugaba Nicolás Castro, de 25 años.

Semanas después, el destino llevó al mediocampista ofensivo argentino a México, donde su contratación fue vista como un fichaje de bajo perfil.

Formado en Newell's Old Boys en Argentina y con paso por el Genk de Bélgica, Castro habló de sus cualidades en su aterrizaje en México: "Me gusta llegar mucho al área, rematar desde afuera e ir siempre para adelante y tratar de generar juego para el grupo".

Con Antonio Mohamed como entrenador, Castro cobró notoriedad desde la pretemporada y fue titular en los 23 partidos que jugaron los Diablos Rojos en el Apertura 2025, torneo que conquistaron el domingo tras una dramática definición por penales, en la que se cobraron 24 tiros.

El argentino dio ocho pases para gol a lo largo del certamen y logró un sobresaliente acoplamiento con Paulinho.

"Él con un desmarque te hace ver pases y ver qué espacios quedan libres, y eso al medio ofensivo le simplifica mucho el trabajo. Estoy feliz de tenerlo como compañero", dijo Castro sobre el goleador portugués.

Para abrirse espacio en Toluca, Nicolás Castro tuvo que imponer su jerarquía en un plantel de pecho inflado tras coronarse en el Clausura.

"No fue fácil, el equipo ya venía muy bien, pero pude adaptarme muy rápido con la confianza del técnico y del grupo", destacó Castro, con contrato en México hasta 2029.

En la seguidilla de cuatro títulos escarlatas en 2025, el argentino estuvo presente en tres.