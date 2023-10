La dominicana Marileidy Paulino, una de las grandes estrellas de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023, se estrenó con un triunfo en 4x400 mixtos en el arranque este lunes del atletismo, donde también festejaron Chile, Colombia y Perú.

Paulino, que en agosto se erigió en campeona mundial de los 400m, se encargó del último de los relevos cuando su equipo estaba igualado con Brasil y despegó después en solitario hasta sellar el triunfo en un tiempo de 3:16:05.

Brasil se quedó con la plata (+2.50) y Estados Unidos con el bronce (+3.36) en la pista del emblemático estadio Nacional, con los picos nevados de la cordillera andina como telón de fondo.

Colombia fue sexta (+7.12) pese a la presencia del medallista olímpico Anthony Zambrano, otro de los grandes nombres de esta justa continental.

Los alrededor de 15.000 aficionados chilenos que desafiaron el frío vibraron especialmente con la victoria del chileno Lucas Nervi en la final de lanzamiento de disco masculino.

Nervi, de 22 años, se impuso con una marca de 63.39 y, confirmada su victoria, corrió hacia las gradas para celebrarlo con el emocionado público.

El colombiano Mauricio Ortega fue plata con 61.86. En la final femenina se impuso la brasileña Izabela da Silva, primera atleta en subir al podio de este estadio sede del Mundial de fútbol de 1962.

Colombia tuvo después ese honor gracias a su nueva joya Natalia Linares, de 20 años, que se impuso en la final de salto largo con una marca de 6.66.

Linares, gran admiradora de la ex saltadora Caterine Ibargüen, competía por primera vez en un Mundial de categoría absoluta después de despuntar con una medalla de plata en el Mundial Sub-20.

"Nunca imaginé que iba a estar en un ciclo olímpico", dijo a la AFP Linares, ya clasificada para los Juegos de París-2024.

"Los Juegos Panamericanos para mí son mi reivindicación con la Natalia de 10 años. niña. A esa niña yo le digo que me inspira porque ella fue y es una niña guerrera", subrayó la saltadora con los ojos pintados con los colores de la bandera de Colombia.

- Perú manda en los 10.000 -

La final de los 10.000 fue territorio de la peruana Luz Mery Rojas, que siguió los pasos de otros campeones de su país en Santiago-2023 como el maratonista Christian Pacheco.

La campeona sudamericana tomó el liderato temprano en la prueba y logró una distancia de seguridad hasta imponerse con un tiempo de 33 minutos 12:99.

"Estábamos preparados para eso. Me arriesgué a hacerlo sin miedo", dijo Rojas sobre su estrategia. "Estoy muy emocionada por este resultado. No me lo esperaba tanto porque habían competidoras muy fuertes pero se logró".

La mexicana Galván, campeona panamericana de los 5.000m en Lima-2019, fue plata a 2.86 y la estadounidense Ednah Kurgat bronce a 3.62.

- Finalistas de 100m y 200m -

Colombia no pudo brillar en las pruebas de velocidad, donde tiene grandes esperanzas en el renacer de Anthony Zambrano.

El atleta de La Guajira, que defiende el oro logrado en los pasados Panamericanos de Lima-2019, pasó por grandes dificultades para asegurar su presencia en la final de los 400m del miércoles.

El medallista de plata olímpico en Tokio-2020 se desequilibró en la salida de la serie preliminar y llegó a ocupar el último lugar de los cinco participantes antes de la última curva, en la que remontó terreno hasta cazar el tercer y último boleto a la final.

El velocista de La Guajira finalizó con un tiempo de 46.01, a 0.25 del ganador de la serie, el brasileño Lucas Vilar, y a 0.17 del mexicano Luis Antonio Avilés.

Zambrano, que no hizo declaraciones en la zona mixta, llegó a Chile con ganas de volver a un podio internacional después de perderse por lesión el Mundial de Eugene de 2022 y ser descalificado este agosto en el de Budapest.

A la final de los 100m masculinos clasificaron el dominicano José Alnardo González, el más rápido de las series con 10.30, los brasileños Felipe Bardi y Erik Cardoso, el puertorriqueño Diego Andre González, el cubano Shainer Rengifo y el panameño Alonso Reno Edward.

El prometedor Ronal Longa, apodado el 'Rayo' del atletismo colombiano a sus 19 años, fue descalificado por salida nula.

En la final de los 100m femeninos competirán la mexicana Cecilia Tamayo, la cubana Yunisleidy García, la dominicana Liranyi Alonso, la brasileña Ana Carolina Azevedo, la guyanesa Jasmine Abrams y la trinitense Michelle-Lee Ahye

A diferencia de pasadas citas panamericanas, Santiago-2023 se celebra con la temporada de atletismo ya concluida, lo que impidió la presencia de íconos del continente como la venezolana Yulimar Rojas o las superestrellas de la velocidad de Estados Unidos y Jamaica, que priorizan el descanso pensando en los Juegos Olímpicos de París-2024.

