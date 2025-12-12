Paulson de la Fed dice que la política monetaria sigue funcionando para enfriar la inflación

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 12 dic (Reuters) -

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, dijo el viernes que su principal preocupación en estos momentos es el estado del mercado laboral, en unas declaraciones en las que también afirmó que el estado actual de la política monetaria debería ayudar a reducir la inflación hasta el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal.

"En términos netos, todavía estoy un poco más preocupada por la debilidad del mercado laboral que por los riesgos al alza para la inflación", dijo Paulson en un discurso preparado para una reunión celebrada por la Cámara de Comercio del Estado de Delaware, en Wilmington.

"Esto se debe en parte a que veo bastantes posibilidades de que la inflación se desacelere a medida que avanza el próximo año", con la disminución del impacto de los aranceles, que han sido el principal motor de las presiones sobre los precios por encima del objetivo este año.

Aunque Paulson no ofreció ningún comentario prospectivo sobre la política de tasas de interés del banco central en sus comentarios preparados, dijo que "con el tipo de los fondos actualmente entre el 3,5% y el 3,75%, sigo viendo la política monetaria como algo restrictiva".

"Este nivel de tasas, junto con el efecto acumulativo de anteriores medidas restrictivas, debería ayudar a que la inflación vuelva al 2%", agregó.

Paulson describió el mercado laboral como "doblándose, pero no rompiéndose" y señaló que "al bajar las tasas 75 puntos básicos en las tres últimas reuniones, nos hemos quitado un cierto seguro contra un mayor deterioro del mercado laboral".

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed recortó el miércoles en un cuarto de punto porcentual la horquilla de las tasas objetivo, al 3,5%-3,75%, en un intento de equilibrar los riesgos para el mercado laboral con unos niveles de inflación aún demasiado elevados.

La Fed, que sigue lidiando con las secuelas del cierre del Gobierno que le privó de datos económicos clave, no ofreció una orientación firme sobre las perspectivas de un recorte de tasas en enero.

(Editado en español por Carlos Serrano)