Paulson de la Fed: "No veo que los aranceles generen una inflación generalizada"

12 dic (Reuters) - Los aranceles pueden elevar algunos costos de los insumos, pero no están provocando una inflación generalizada, dijo el viernes la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson.

"El análisis económico estándar es que los aranceles van a reducir un poco el crecimiento, van a subir los precios, pero probablemente no de una manera sostenida que se alimente a sí misma", dijo Paulson en un evento en Wilmington, Delaware.

"Es un cambio en el costo de los insumos que acaba reflejándose en los precios, pero no es algo que tenga que desencadenar una inflación generalizada, y eso no es lo que veo que está ocurriendo ahora".

(Reportaje de Dan Burns, Editado en español por Juana Casas)