Paulson de la Fed reitera podrían producirse más recortes de tasa tras moderación de la inflación

Por Michael S. Derby

14 ene (Reuters) - La presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, reiteró el miércoles su previsión de que el banco central podría bajar las tasas de interés a corto plazo a finales de este año si la economía cumple sus expectativas de moderación de la inflación y estabilización del mercado laboral.

"Mi perspectiva de referencia es bastante benigna", con una inflación que vuelva a situarse en torno al 2% a finales de año, una estabilización del mercado laboral y un crecimiento en torno al 2%, dijo Paulson en un discurso preparado para pronunciarse antes de un acto celebrado por la Cámara de Comercio de Filadelfia.

"Si todo esto ocurre, probablemente sería apropiado realizar algunos ajustes modestos en el tipo de interés de los fondos a finales de año", dijo Paulson.

Las declaraciones de la funcionaria se hicieron eco en gran medida de las de un discurso pronunciado a principios de año. En diciembre, la Reserva Federal redujo en un cuarto de punto porcentual su objetivo de tasas de interés, hasta situarlos entre el 3,5% y el 3,75%.

A lo largo del año, la Fed redujo su objetivo en tres cuartos de punto porcentual, en un intento de lanzar un salvavidas a un mercado laboral debilitado y, al mismo tiempo, mantener un control suficiente sobre la economía para reducir las presiones inflacionistas aún elevadas.

Paulson señaló que apoyaba los recortes de tasas del año pasado. Las previsiones de la Fed para diciembre apuntan a un único recorte para este año en medio de las expectativas de que las presiones inflacionarias sigan retrocediendo.

La Reserva Federal se enfrenta a una considerable presión por parte de la Casa Blanca en favor de mayores recortes, y la mayoría de los funcionarios han hecho hasta ahora poco para señalar cuándo podría llegar otro movimiento a la baja en los costos de endeudamiento a corto plazo.

Paulson afirmó que la orientación actual de la política monetaria es "un poco restrictiva". Así pues, la combinación de la restrictividad de la política monetaria pasada y actual contribuirá a llevar la inflación hasta el 2%", un nivel que espera ver hacia finales de año.

Paulson también señaló que en el mercado laboral los riesgos "han aumentado y eso ha sido un factor importante en mi apoyo a los 75 puntos básicos de recortes que el FOMC hizo el año pasado".

Paulson también señaló que el mercado laboral es un mejor barómetro del impulso económico que los datos de crecimiento, señalando las tibias condiciones de contratación frente a lo que han sido unas sólidas cifras del PIB. (Reporte de Michael S. Derby; Edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)