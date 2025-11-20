<p>Autoridades detienen a un presunto autor intelectual del homicidio de popular alcalde en México</p>

(Reenvía para corregir error en link)

CIUDAD DE MÉXICO, 19 nov (Reuters) - El secretario de seguridad de México, Omar García, dijo el miércoles que fue capturado uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de un popular alcalde opositor crítico del Gobierno y que el detenido estaría ligado a un poderoso cártel de las drogas.

Carlos Manzo, alcalde de la ciudad Uruapan, en el occidental estado Michoacán y la mayor productora de aguacate, fue atacado a tiros durante las celebraciones del Día de Muertos el 1 de noviembre en un evento público en el que estaba con su familia. El homicidio del alcalde, quien acusó en reiteradas ocasiones falta de acción del Gobierno mexicano para combatir el crimen organizado, conmocionó al país y provocó protestas en contra de la inseguridad y del crimen.

García dijo que el presunto delincuente fue identificado como Jorge Armando 'N' quien, de acuerdo a investigaciones, está vinculado a un grupo delictivo que trabaja en Michoacán para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario explicó en conferencia de prensa que el análisis de teléfonos celulares de otros presuntos agresores previamente detenidos "permitió identificar un grupo de mensajería donde se coordinó la agresión".

“Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque", dijo el funcionario. Tras el asesinato de Manzo, quien fue sustituido por su esposa en el cargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó un plan para combatir el crimen en Michoacán con más de 10.500 miembros de las fuerzas de seguridad para desarticular a bandas delictivas, combatir la extorsión, desmantelar laboratorios de drogas y erradicar centros de entrenamiento del crimen.

Presuntos responsables del homicidio han sido detenidos o asesinados (entre ellos un menor de edad), no obstante, autoridades no han aclarado hasta ahora las razones del ataque contra Manzo, quien era conocido por lanzar fuertes reclamos contra la violencia. (Reporte de Lizbeth Díaz; editado por Adriana Barrera)