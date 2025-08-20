LA NACION

Pavlyuchenkova es eliminada en la primera ronda del WTA 500 de Monterrey

La rusa Anastasia Pavlyuchenkova fue eliminada el martes en la primera ronda del torneo WTA 500...

La rusa Anastasia Pavlyuchenkova fue eliminada el martes en la primera ronda del torneo WTA 500 de Monterrey, al caer ante la croata Antonia Ruzic por 7-6 (7/4) y 6-1.

Ruzic, 89 del ranking femenino, llegó al cuadro principal desde la qualy y derrotó a Pavlyuchenkova, 44 del mundo y octava cabeza de serie, en una hora y 49 minutos de partido.

En un primer set muy reñido que duró 72 minutos, ambas jugadoras ganaron el 81% sus puntos con el primer servicio y no hubo rompimientos; la croata tuvo dos puntos quiebre a favor que no aprovechó y la rusa desperdició su única chance de romper.

Ruzic sí concretó los tres puntos de quiebre que tuvo a favor en la segunda manga y ganó el 71% de sus puntos con su primer servicio, por 44% de Pavlyuchenkova.

Pavlyuchenkova, de 34 años, era favorita sentimental de la afición local que esperaba que ganar por quinta ocasión el WTA de Monterrey, tras coronarse en 2010, 2011, 2013 y 2017.

En otro partido de primera ronda, la estadounidense Alycia Parks (71) se impuso a la española Cristina Bucsa (93) con marcador de 6-2 y 6-1 en una hora con un minuto.

En el primer partido del día, la eslovaca Rebecca Sramkova (38) superó a la mexicana Victoria Rodríguez (420) por 6-0 y 6-3 en 58 minutos.

Las primeras cuatro cabezas de serie, que entrarán en acción el miércoles en segunda ronda, son la estadounidense Emma Navarro (primera sembrada), las rusas Ekaterina Alexandrova (segunda) y Diana Shnaider (tercera) y la brasileña Beatriz Haddad (cuarta).

El WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte US$1 millón en premios.

-- Resultados de este martes:

- Primera ronda

Rebecca Sramkova (SVK) derrotó a Victoria Rodríguez (MEX) 6-0, 6-3

Antonia Ruzic (CRO) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.8) 7-6 (7/4), 6-1

Alycia Parks (USA) a Cristina Bucsa (ESP) 6-2, 6-1

