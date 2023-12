La Comisión Europea ha informado este miércoles de que la plataforma de pagos 'PayPal' se ha comprometido a introducir cambios en sus términos y condiciones para corregir los problemas de falta de transparencia para los usuarios que las autoridades comunitarias habían señalado a la compañía en un diálogo abierto la pasada primavera.

Las mejoras deberán ser notificadas a los usuarios mediante una "actualización de política" de la compañía a más tardar el próximo 21 de febrero y entrar formalmente en vigor a partir del 28 de mayo de 2024.

En concreto, la plataforma de pagos deberá aclarar qué cláusulas aplica a los consumidores privados y cuáles a las empresas, tendrá también que eliminar las disposiciones que obligan a los consumidores a conocer y comprobar el cumplimiento de la normativa y deberá asimismo dejar claro que el usuario no es responsable de daños que no haya causado él mismo o no fueran previsibles.

La compañía tampoco podrá imponer a sus clientes que sean ellos quien verifiquen la información -por ejemplo con referencias como que 'PayPal' no puede garantizar la exactitud de la información- y deberá asegurarse de que los clientes entiendan que pueden beneficiarse de la ley de su país de residencia en caso de disputa.

El compromiso de la empresa se enmarca dentro del diálogo abierto el pasado mayo por la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor, del que forman parte tanto el Ejecutivo comunitario como la autoridad alemana competente.