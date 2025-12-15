Paz instala comisión para que indague desfalco millonario en hidrocarburos en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, instaló este lunes una "comisión de la verdad" para que investigue un presunto desfalco de miles de millones de dólares en el sector de hidrocarburos durante los 20 años de gobiernos socialistas que lo precedieron.

Bajo las administraciones del Movimiento Al Socialismo, que iniciaron con Evo Morales, Bolivia adoptó una fuerte política de subsidios a los combustibles. Importa gasolina y diésel a precio internacional y los revende a pérdida en el mercado interno.

Esto ha generado una aguda escasez en las reservas estatales de dólares, causante de la peor crisis económica en cuatro décadas, y fomentado el contrabando de carburantes en las fronteras.

El gobierno del centroderechista Paz denunció un "sistema de corrupción" que desvió entre US$800 y US$1.000 millones cada año destinados a estas importaciones.

"Del 100% que hemos comprado en hidrocarburos, el 40% de aquello subvencionado se lo afanaron, se lo robaron, está en cuentas, alguien los tiene", sostuvo el mandatario durante el acto público de presentación de la comisión, en El Alto.

Paz asumió la presidencia el 8 de noviembre. En su primera semana de gestión denunció que la izquierda le había dejado un estado convertido en "una cloaca de dimensiones extraordinarias".

En la comisión participarán la procuraduría general, los ministerios de Presidencia, Hidrocarburos y Economía, el viceministerio de Transparencia y dos diputados.

También intervendrán la petrolera estatal YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El viceministerio de Transparencia informó que ya ha recibido 140 denuncias que serán analizadas por esta nueva instancia.

Esta es la primera "de las muchas" comisiones "que se conformarán" para investigar la corrupción, señaló Paz.

"Aquellos que nos robaron se tienen que ir a la cárcel. Esto no es venganza, esto es justicia", dijo el presidente.

La falta de divisas y carburantes disparó el costo de vida en Bolivia. En noviembre la inflación interanual fue de casi 20%, luego de rozar un 25% en julio.

Por otro lado, el gobierno presentó este lunes un informe sobre la situación financiera que encontró en las empresas del Estado.

Según el estudio, entre 2006 y 2024, los gobiernos del MAS les otorgaron préstamos por unos US$7.750 millones de las reservas internacionales, de los que solo se ha recuperado el 18%.