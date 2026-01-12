Paz mantiene el alza de combustible mientras se levantan los bloqueos en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — Los cortes de carreteras que mantuvieron paralizada por cinco días a Bolivia comenzaban a levantarse paulatinamente el lunes, excepto en el centro del país, horas después de que el gobierno alcanzó un acuerdo con sindicatos para eliminar un decreto con varios ajustes aunque mantuvo la eliminación del subsidio a los combustibles, el más cuestionado.

La policía de tránsito reportó que hasta la mañana del lunes los manifestantes conservaban unos 15 puntos de bloqueos en su mayoría en la región central de Cochabamba, que conecta al área andina con el oriente.

El presidente de centroderecha Rodrigo Paz ratificó el acuerdo con los sindicatos en un mensaje presidencial en la medianoche del domingo en el que anunció que se redactará un nuevo decreto que mantendrá la eliminación de la subvención a los combustibles que produjo un alza de más del doble en el precio de la gasolina y el diésel.

El alza del combustible —que antes se importaba a precio internacional y se vendía al mercado interno a la mitad de su valor— ayudó a dejar atrás la escasez crónica de carburantes y las kilométricas filas en las estaciones de servicio, pero ha influido en el aumento del costo de vida. Paz sostiene que la eliminación del subsidio es vital para ayudar a la economía a salir de la peor crisis en cuatro décadas.

Las protestas más fuertes fueron los bloqueos de los últimos cinco días liderados por la Central Obrera Bolivia (COB), uno de los sindicatos más grandes.

El gobierno anunció que en las próximas horas publicará un nuevo decreto tras informar que el acuerdo con los sindicatos contempla la eliminación del subsidio a los combustibles y mantiene un aumento salarial y bonos sociales. Otras disposiciones —como el recorte de gastos y la apertura a inversiones extranjeras— quedarán sujetas a evaluación y ajustes y serán llevadas a la Asamblea Legislativa, donde Paz no tiene mayoría y deberá negociar con las otras fuerzas políticas.

El principal dirigente de la COB, Mario Argollo, explicó a radio Erbol que "nosotros vemos con optimismo y vamos a tratar que este acuerdo favorezca más a la gente”. Pero varios sectores no quedaron contentos, entre ellos los campesinos en el altiplano de La Paz que causaron destrozos la víspera.

Paz informó que por día la nación andina perdió cerca de US$ 20 millones por los bloqueos.

Para los analistas el acuerdo es un retroceso para el gobierno de Paz, mientras los sindicatos han levantado su imagen tras ser cuestionada por su cercanía con el izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), que gobernó el país casi 20 años.