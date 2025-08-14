P.Bajos.- La entidad neerlandesa Triodos Bank gana 27,4 millones de euros en su primer semestre, un 24,3% menos

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

Triodos Bank obtuvo un beneficio neto de 27,4 millones de euros en el primer semestre de 2025, un 24,3% menos, pese a que, si se incluye una aportación adicional de 14 millones de euros para la provisión de una oferta transaccional, el efecto de unos tipos de interés más bajos o gastos extraordinarios por la cotización en Euronext, las ganancias caerían un 53%, hasta los 17 millones de euros.

De su lado, los ingresos de la entidad retrocedieron un 6,3%, hasta los 219,6 millones de euros, mientras que los gastos operativos fueron de 188,5 millones de euros, un 6% más que doce meses atrás.

Los depósitos crecieron hasta los 14.800 millones de euros impulsados por un aumento de 272 millones de euros en los de banca personal.

Después, la aprobación de nuevas hipotecas residenciales ha brindado 333 millones de euros, principalmente, desde los Países Bajos.

Triodos Bank continúa "bien capitalizado" con una ratio CET1 del 18,1% y una ratio de capital total del 22% tras la implementación del Paquete Bancario (CRR III).

Así, el banco neerlandés repartirá un dividendo de 0,60 euros por Certificado de Depósito para Acciones (CDA).

Además, reforzará su Comité Ejecutivo con la renovación de Jacco Minnaar como director comercial y mediante el nombramiento de Suzanne Schilder como directora de transformación y de Barbara van Duijn como directora de información.

"Triodos Bank avanza hacia una nueva fase enmarcada en una estrategia clara para continuar con nuestro objetivo de generar un impacto significativo", ha afirmado el consejero delegado de Triodos Bank, Marcel Zuidam.

"Esta estrategia aumentará nuestra relevancia al ampliar nuestra cartera de clientes, reforzar nuestra orientación hacia las personas que nos eligen como banco, innovar, digitalizarnos y convertirnos en una organización capaz de ofrecer mayores niveles de rentabilidad", ha añadido.