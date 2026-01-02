PC chileno anuncia marchas callejeras y pone en alerta a gobierno de Kast

La semana pasada el Comité Central del PC emitió un documento en el que afirma que "el principal desafío político del Partido Comunista de Chile en el momento histórico actual es impedir que la tendencia de derechización y autoritarismo que hoy se expresa electoralmente se proyecte en el tiempo".

" Será relevante -agrega- impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras".

Estas declaraciones fueron interpretadas por los sectores de derecha como un llamado a desestabilizar al futuro gobierno de José Antonio Kast, y lo han ligado al estallido social de 2019 que ha sido criminalizado por el mismo sector.

Una encuesta realizada por la empresa Black & White -difundida hoy por el diario conservador El Mercurio- arrojó que el 72% de los consultados rechaza las alertas de movilización antes del inicio del gobierno del presidente electo.

Un 46% de ellos declara sentir rabia, un 34% impotencia, un 32%, decepción y un 29%, desconfianza.

En tanto, el partido de derecha UDI informó que solicitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie respecto de estas definiciones del PC, advirtiendo eventuales riesgos para el orden institucional y el Estado de derecho.

La tienda reconoce el derecho a la manifestación pacífica, pero subraya que la propia CIDH ha sido clara en condenar tanto los desmanes protagonizados en protestas como el uso excesivo de la fuerza. (ANSA).