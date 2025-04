PCI Pharma Services adquiere Ajinomoto Althea, la CDMO especializada en llenado y acabado aséptico con sede en Estados Unidos

FILADELFIA--(BUSINESS WIRE)--abr. 24, 2025--

PCI Pharma Services («PCI»), una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés) líder mundial centrada en terapias biofarmacéuticas innovadoras, está adquiriendo una participación accionaria completa en Ajinomoto Althea, Inc. («Althea»), una CDMO de llenado y acabado estéril con sede en Estados Unidos y filial al 100% de Ajinomoto Co., Inc. con sede en Japón. La adquisición, cuya finalización está prevista para mayo de 2025, aporta a PCI su primer centro de fabricación norteamericano de jeringas precargadas y cartuchos, incluida la tecnología de aisladores para estos formatos, así como una fabricación de formulaciones de alta potencia adecuada para conjugados de anticuerpos y fármacos (ADC, por sus siglas en inglés).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250424324311/es/

PCI Pharma Services to Acquire US-based Aseptic Fill-Finish CDMO Ajinomoto Althea.

La solidez de los servicios de fase clínica y comercial de Althea para productos farmacéuticos inyectables aumentan la enorme experiencia que tiene PCI en la industria, alineándose con las capacidades globales de llenado y acabado estéril de la compañía y la experiencia consolidada en la administración avanzada de fármacos. Además, la importante base de conocimientos, habilidades y capacidad de Althea en oligonucleótidos y péptidos escalables y personalizados complementa las capacidades de fabricación existentes de PCI en formulaciones complejas y liofilización a través de una amplia gama de inyectables, lo que incluye nanopartículas, ARNm, anticuerpos monoclonales, proteínas y otros productos biológicos para formatos de administración tales como viales, botellas, jeringas precargadas y autoinyectores.

Con esta adquisición también se añade el llenado de viales de formulaciones de alta potencia con liofilización, lo que convierte a PCI en una de las pocas CDMO estadounidenses capaces de producir la modalidad oncológica emergente de conjugados de anticuerpos y fármacos. Tomando como base el legado de PCI en moléculas de alta potencia, la estrategia crea una oferta integral para los clientes a través de capacidades especializadas en todo el mundo, además de ampliar su liderazgo en el desarrollo y fabricación de productos biológicos.

Para el negocio de sistemas avanzados de administración de fármacos y de combinación de fármacos y dispositivos de PCI, los activos de Althea complementan la posición de liderazgo de PCI en instalaciones de ensamblaje y envasado final de dispositivos tanto en Europa como en Norteamérica. La adquisición del campus de Althea en San Diego también convierte a PCI en uno de los mayores centros de fabricación en la plaza fuerte biofarmacéutica de la costa oeste de Estados Unidos y es una extensión natural de los actuales servicios de ensayos clínicos de PCI y de las capacidades de llenado y acabado estéril robotizado en fase inicial. Todo esto se traduce en un complejo de fabricación escalable y flexible con instalaciones de última generación a pocos minutos unas de otras.

«Para seguir apoyando las necesidades de nuestros clientes en sus esfuerzos por llevar a los pacientes terapias que cambian vidas, PCI no deja de realizar inversiones considerables en la categoría de llenado y acabado estéril que aportan capacidades y tecnologías adicionales a nuestra cartera», declaró Salim Haffar, director ejecutivo de PCI Pharma Services. «Contar con Althea en la familia PCI amplía nuestras capacidades para apoyar varias modalidades terapéuticas y de administración de fármacos, incluido el mercado emergente de ADC, y complementa nuestras amplias soluciones integrales junto con los servicios de ensayos clínicos y la administración avanzada de fármacos».

Acerca de PCI Pharma Services

PCI es una CDMO líder a nivel mundial que ofrece a sus clientes capacidades integrales de desarrollo, fabricación y envasado de fármacos que mejoran la velocidad de lanzamiento al mercado de sus productos y las oportunidades de éxito comercial. PCI aporta su probada experiencia, con más de 90 lanzamientos de productos exitosos por año durante cinco décadas en el negocio de los servicios de salud. En la actualidad, la empresa cuenta con 30 centros en siete países (Alemania, Australia, Canadá, España, EE. UU., Gales e Irlanda) y más de 7000 empleados que trabajan para ofrecer a los pacientes terapias que les cambien la vida.

La tecnología más avanzada y la inversión continua permiten a PCI Pharma Services atender las necesidades mundiales de desarrollo de fármacos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde las capacidades de fabricación hasta la comercialización, pasando por la cadena de suministro de ensayos clínicos. Sus clientes utilizan PCI como una extensión de su negocio y un socio colaborador con el objetivo compartido de mejorar las vidas de los pacientes. Para más información, visite pci.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250424324311/es/

CONTACT: Anna Coviello

Turchette Agency

(973) 227-8080, ext. 138

acoviello@turchette.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CALIFORNIA PENNSYLVANIA

INDUSTRY KEYWORD: MEDICAL SUPPLIES BIOTECHNOLOGY MANUFACTURING OTHER HEALTH HEALTH PHARMACEUTICAL OTHER SCIENCE MEDICAL DEVICES OTHER MANUFACTURING PACKAGING SCIENCE

SOURCE: PCI Pharma Services

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 04/24/2025 06:50 PM/DISC: 04/24/2025 06:51 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250424324311/es