PCI Pharma Services anuncia nuevas capacidades de llenado-acabado estéril ahora disponibles en Melbourne y San Diego

PCI Pharma Services (PCI), una organización líder mundial en el desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés), anunció hoy que ya están en pleno funcionamiento tres nuevas máquinas automatizadas de última generación para el llenado y acabado estéril en sus instalaciones de San Diego y Melbourne. La innovadora maquinaria de Cytiva puede utilizarse para llenar diversos medicamentos estériles en viales y jeringas para las necesidades de clientes de pequeña a mediana escala. El equipo, junto con los servicios integrales de PCI, acelera el Speed to Study™ y reduce drásticamente el tiempo medio de entrega desde la firma de la propuesta hasta la distribución del producto inyectable.

“A medida que se reduce la capacidad de las CDMO de todo el mundo para asumir nuevos proyectos, nos complace poder ofrecer capacidades integradas de llenado y acabado estéril, junto con nuestras instalaciones de envasado clínico, a clientes nuevos y existentes en Melbourne y San Diego”, afirmó Brad Payne, director de operaciones de PCI Pharma Services. “Nuestra mayor capacidad, existencias de componentes estandarizados, incluido el vidrio, y experiencia técnica significa que podemos empezar a producir lotes tan pronto como sea necesario. Esto reducirá los tiempos de espera a los que se enfrentan muchas empresas farmacéuticas y empezará a aliviar la escasez mundial de capacidad de envasado de productos farmacéuticos estériles y productos derivados”.

La Microcell Vial Filler (llenadora de viales Microcell) y la SA25 Aseptic Filling Workcell (célula de trabajo de llenado aséptico SA25) en las instalaciones de PCI en San Diego garantizan la entrega de medicamentos desde la fase I hasta la fase III, atendiendo a las necesidades de los clientes clínicos locales y globales. Además, una llenadora de viales Microcell en Melbourne mejora aún más los servicios de fase inicial ofrecidos y aporta capacidad adicional a Australia, el entorno de fase I líder en el mundo. Estas máquinas avanzadas agilizan el proceso de llenado con la automatización y eliminan la necesidad de intervención humana en un entorno estéril, creando ventajas de cumplimiento sobre el equipo estándar.

“Hay menos barreras de entrada para iniciar un ensayo clínico en Australia, así como importantes ventajas de costes, y siendo Melbourne un lugar especialmente popular para llevar a cabo ensayos de fase I, sabíamos que necesitábamos aportar esta capacidad y capacidad añadida al mercado local”, afirmó Tim Roberts, director comercial de PCI Pharma Services. “Además, estamos en condiciones de acompañar a nuestros clientes a lo largo de su ciclo de vida con las ampliaciones y capacidades avanzadas en nuestros campus de New Hampshire y Madison. Con las recientes inspecciones realizadas con éxito en nuestras instalaciones de Bedford por las autoridades reguladoras brasileñas (ANVISA) y japonesas (PDMA), nuestro alcance global para suministrar terapias que cambian la vida de los pacientes de forma rápida y segura es más amplio que antes”.

Para atender mejor a sus clientes en todo el mundo, PCI también ha invertido recientemente en ampliaciones en Rockford, Illinois, y Tredegar, Gales, así como nuevas instalaciones en Bedford, New Hampshire, y Bridgewater, Massachusetts.

Acerca de PCI Pharma Services

PCI es una CDMO líder a nivel mundial que ofrece a sus clientes capacidades de desarrollo, fabricación y envasado de fármacos integrado de extremo a extremo que mejoran la velocidad de lanzamiento al mercado de sus productos y las oportunidades de éxito comercial. PCI aporta su probada experiencia, con más de 50 lanzamientos de productos exitosos por año durante cinco décadas en el negocio de servicios de salud. En la actualidad, contamos con 30 centros en siete países (Australia, Canadá, EE. UU., Irlanda, Gales, Alemania y España) y más de 4.300 empleados que trabajan para facilitar terapias con potencial con el fin de cambiar las vidas de los pacientes. La tecnología líder y una inversión continua nos permiten satisfacer las necesidades globales de desarrollo de fármacos en todo el ciclo de vida útil del producto, desde capacidades de fabricación hasta la cadena de suministro de ensayos clínicos y la comercialización. Nuestros clientes nos consideran una extensión de su negocio y un socio colaborativo con el objetivo común de mejorar las vidas de los pacientes. Para obtener más información, visite pci.com

