Pdvsa dice que su deuda financiera sube ligeramente a US$ 34.582 millones en 2025

CARACAS, 21 ene (Reuters) - La deuda financiera consolidada de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) subió a 34.582 millones de dólares al cierre de 2025 frente al año previo, según un balance de la empresa estatal publicado el miércoles en la prensa oficial.

En 2024, la deuda fue de 34.459 millones de dólares de Pdvsa y sus filiales, según el balance publicado en el diario oficialista Correo del Orinoco.

Venezuela y sus empresas estatales, incluida Pdvsa, han estado excluidas del sistema financiero internacional durante la última década debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Las medidas estadounidenses y los retrasos en los pagos por parte de Venezuela también han provocado impagos de deuda que siguen sin resolverse, y muchos acreedores han recurrido a los tribunales estadounidenses para intentar hacer valer sus reclamaciones.

La mayor parte de la deuda provino de un repunte en los bonos de Pdvsa, que pasó de 26.915 millones de dólares en 2024 a 26.999 millones de dólares el año pasado.

También provino de certificados de inversión y préstamos, mientras que su filial estadounidense PDV Holding terminó 2025 con una deuda de 3676 millones de dólares, sin cambios respecto al año anterior. (Redacción Reuters)