PDVSA pide a empresas mixtas que recorten producción petróleo por altos inventarios: fuentes

CARACAS, 4 ene (Reuters) - La estatal PDVSA está pidiendo a algunas de sus empresas mixtas que recorten producción de ⁠petróleo mediante el cierre ⁠de yacimientos o grupos de pozos ante al aumento de los inventarios y una escasez de diluyentes, en medio de la parálisis de las exportaciones ⁠del país, dijeron ‌tres ​fuentes.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela, cuyo depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa ​fueron detenidos por fuerzas estadounidenses el sábado desatando una profunda crisis política, permanecen paralizadas ‌tras el bloqueo anunciado por Washington a todos los ‌buques sancionados que entran y salen ​de sus aguas y la incautación de dos cargamentos en diciembre.

Desde el 1 de enero, ni los cargamentos de crudo venezolano de Chevron con destino a Estados Unidos, ni los más pequeños de subproductos petroleros que se exportaban en días anteriores, han salido de Venezuela, mostraron datos de transporte marítimo el domingo.

Como parte del anuncio de la detención de Maduro y de una transición supervisada por Estados ⁠Unidos, el presidente Donald Trump declaró el sábado que un "embargo petrolero" contra el país estaba en pleno vigor.

Las solicitudes ​de recorte de producción de PDVSA incluyen un gran proyecto con la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) en la Faja del Orinoco -Petrolera Sinovensa- y también en Petromonagas, en la misma zona de la Faja. También los proyectos de Chevron: Petropiar y Petroboscan, según las fuentes.

Hasta el domingo, los trabajadores de Sinovensa estaban realizando preparativos para desconectar hasta 10 grupos de pozos debido ⁠a la falta de diluyentes, lo que provocó una acumulación excesiva de crudo extrapesado, según ​una fuente, que agregó que los pozos pueden reconectarse rápidamente si así se decide.

Chevron aún no ha aplicado ningún recorte, ya que tiene cierta capacidad de almacenamiento, particularmente en Petropiar, y los buques no han dejado ‍de cargar. Sin embargo, los tanqueros no han salido de las aguas del país en los últimos días y la capacidad de almacenamiento es limitada en Petroboscan, lo que podría conducir a recortes, según otra fuente.

PDVSA y CNPC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, ​quien ahora es la presidenta encargada de Venezuela, había dicho el mes pasado que el país continuaría produciendo y exportando su petróleo a pesar de las medidas estadounidenses. Chevron declaró el sábado que sus operaciones se desarrollaban con ‍normalidad. (Reporte de Marianna Párraga en Houston y de Reuters. Editado por Javier Leira)