Peabody abandona la compra de los activos de carbón siderúrgico de Anglo American por el incendio de una mina

Peabody Energy ha anunciado la ruptura del acuerdo de noviembre de 2024 para la compra por US$3775 millones (3224 millones de euros) de los activos de carbón siderúrgico de Anglo American aduciendo un Cambio Adverso Material (MAC) relacionado con el incendio de la mina australiana de Moranbah North, que ardió el pasado marzo.

"Las dos empresas no llegaron a un nuevo acuerdo para subsanar el MAC que compensara a Peabody por los efectos materiales y a largo plazo del MAC en la mina más importante de la adquisición prevista", ha explicado este martes el presidente y consejero delegado de Peabody, Jim Grech.

"Peabody ha decidido rescindir la transacción y seguirá ejecutando sus planes para crear un valor sustancial a partir de su cartera diversificada de activos globales", ha añadido.

La operación, que antes del incendio se esperaba cerrar en abril, se ha visto frustrada por las diferencias entre las compañías y por la falta de un calendario de reanudación de las operaciones. Asimismo, Peabody ha cancelado la venta de la mina Dawson a PT Bukit Makmur Mandiri Utama.

Anglo American comunicó a finales de noviembre de 2024 la venta de sus minas de carbón siderúrgico en Australia a cambio de una contraprestación inicial en efectivo de US$2050 millones (1756 millones de euros) al cierre. Después vendría un pago diferido en efectivo de US$725 millones (621 millones de euros), la posibilidad de obtener hasta US$550 millones (471,1 millones de euros) en función de precios, así como un desembolso contingente en efectivo de US$450 millones (385,5 millones de euros) por la reapertura de la mina Grosvenor.

Hace más de un año, Anglo American rechazó los repetidos acercamientos de su rival anglo-australiana BHP, que finalmente desistió de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) que valoraba la empresa en casi 39.000 millones de libras (45.115 millones de euros).