Pedersen esprinta hacia la victoria en la 15ª etapa de la Vuelta, Vingegaard sigue como líder

MONFORTE DE LEMOS, España, 7 sep (Reuters) - Mads Pedersen se impuso al esprint en la 15ª etapa de la Vuelta a España, disputada el domingo, mientras que su compatriota Jonas Vingegaard retuvo el liderato de la general tras el recorrido de 167,8 kilómetros desde Vegadeo.

Pedersen (Lidl-Trek) atacó en los dos últimos kilómetros y se impuso a Orluis Aular (Movistar) y Marco Frigo (Israel Premier Tech) en un final de infarto en Monforte de Lemos, logrando así la undécima victoria de etapa de su carrera en una Gran Vuelta.

Vingegaard (Visma-Lease a Bike) no intentó dar caza a los líderes y se mantuvo en el pelotón, junto con Joao Almeida y Tom Pidcock, sus competidores más cercanos en la carrera por el maillot rojo. El pelotón terminó 13 minutos y 31 segundos detrás de Pedersen.

Almeida se mantiene segundo en la clasificación general, a 48 segundos de Vingegaard, mientras que Pidcock sigue tercero, a dos minutos y 38 segundos del líder.

Una subida de categoría uno de 16,5 kilómetros al Puerto da Garganta puso a prueba a los corredores al principio de la etapa, cuando Jakub Otruba realizó un ataque inicial, pero fue superado en la cima por Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG).

Dos grupos perseguidores que se habían separado del pelotón pronto alcanzaron a Vine y Otruba, formando un grupo de más de 40 corredores en cabeza, con el pelotón a más de tres minutos.

Vine y Louis Vervaeke no tardaron en atacar para convertirse en el nuevo dúo de cabeza, mientras que el pelotón, que incluía a Vingegaard, Almeida y Pidcock, no reaccionó y entró en los últimos 100 kilómetros a nueve minutos y 40 segundos de los líderes.

Los corredores del Lidl-Trek Julien Bernard y Amanuel Ghebreigzabhier encabezaron un grupo perseguidor junto con Javier Romo (Movistar), reduciendo su diferencia con los líderes a unos dos minutos y 20 segundos cuando se acercaban a los últimos 50 kilómetros de la etapa.

Romo sufrió una caída momentos después de que un hombre con una bandera palestina intentara acercarse a los corredores y un policía cruzara la carretera hacia el espectador. El español se recuperó y volvió al grupo perseguidor en los cinco minutos siguientes.

Pedersen se unió a un ataque del grupo perseguidor al entrar en los últimos 30 kilómetros, cuando siete corredores se escaparon para perseguir a los líderes, que tenían 40 segundos de ventaja. Los escapados alcanzaron a Vine y Vervaeke en los últimos siete kilómetros.

Vine intentó atacar de nuevo en el último kilómetro, pero no lo consiguió y Pedersen fue el primero en llegar a la meta. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)

