Pediatras hacen un "llamamiento urgente" a los hospitales españoles para que acojan a niños evacuados de Gaza

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El Comité de Cooperación Internacional de la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha realizado un "llamamiento urgente" a los hospitales españoles, tanto públicos como privados, para que acojan y traten a niños con necesidades sanitarias "graves" y que han sido recientemente evacuados de la Franja de Gaza, territorio que se encuentra bajo continuos ataques del Ejército de Israel. "Miles de menores padecen secuelas físicas severas derivadas de heridas de guerra, amputaciones, quemaduras, desnutrición, cáncer sin tratar y otras patologías complejas. Todo ello en un contexto sin acceso a atención médica especializada, en medio del colapso del sistema sanitario", ha expuesto la AEP en un comunicado. Debido a la "catastrófica" situación humanitaria en Gaza, la organización ha instado a los hospitales con capacidad para atender a la población pediátrica, incluida la general, cirugía, oncología, rehabilitación o salud mental, a ofrecerse como centros de acogida sanitaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras asociaciones internacionales han elaborado una lista de pacientes pediátricos palestinos que requieren "con urgencia" ser evacuados para recibir atención médica fuera del enclave. Hasta la fecha, España ha recibido a unos 40 menores en sus hospitales por la implicación de organizaciones como la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), aunque la AEP ha considerado esta cifra como "claramente insuficiente", especialmente si se tiene en cuenta la emergencia sanitaria en la que se encuentra la Franja. Además, ha señalado que en la actualidad no existen obstáculos presupuestarios para llevar a cabo estas evacuaciones, sino que se presentan dificultades organizativas que "podrían superarse" con una mayor implicación de centros hospitalarios dispuestos a colaborar. El mencionado comité ha ofrecido el acompañamiento necesario, así como facilitar el contacto directo con las organizaciones que gestionan las evacuaciones y disponen de listados médicos de menores identificados, tanto en Gaza como en países limítrofes, todo ello gracias a su colaboración con el grupo Health Workers for Palestine Spain, que ha mantenido interlocución directa con los ministerios de Inclusión y de Sanidad. "La infancia gazatí necesita una respuesta urgente, coordinada y solidaria. Como profesionales comprometidos con la salud y el bienestar de la infancia, es imprescindible convertir ese compromiso en acción. La acogida sanitaria de menores gravemente enfermos no es solo una cuestión humanitaria, sino un deber ético y profesional", ha concluido la AEP. La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 58.300 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, si bien se teme que la cifra sea superior.