Pedidos a fábricas en EE. UU. suben menos de lo esperado en septiembre

WASHINGTON, 4 dic (Reuters) - Los nuevos pedidos de bienes a fábricas en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en septiembre, ya que los aranceles seguían limitando la actividad.

Los pedidos de fábrica aumentaron un 0,2% tras un incremento del 1,3% revisado a la baja en agosto, informó el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los pedidos aumentarían un 0,5% tras el repunte anterior del 1,4%.

Los pedidos aumentaron un 3,5% interanual en septiembre. El informe se retrasó por el cierre récord de 43 días del Gobierno federal.

El sector manufacturero, que representa alrededor del 10,1% de la economía, se ha visto obstaculizado por los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, pero un aumento del gasto en inteligencia artificial ha apuntalado algunas áreas de la industria.

El Gobierno también informó que los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluidos los aviones, que se consideran una medida de los planes de gasto empresarial en equipos, aumentaron un 0,9% en septiembre, como se informó la semana pasada.

Los envíos de los denominados bienes de capital básicos también aumentaron un 0,9%, según las estimaciones de la semana pasada. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Javier Leira)