Pedidos bienes duraderos EEUU caen un 2,8% en julio, mejor de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayó un 2,8% en julio respecto al mes anterior, según dijo el martes el Departamento de Comercio.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 4,0% en julio.
* El dato de junio había mostrado un nivel de -9,4%.
* Por su parte, el índice de pedidos duraderos excluyendo transporte mostró un incremento del 1,1%.
* El sondeo entre economistas había previsto que la cifra sin transporte subiría un 0,2% en julio.
* El dato de pedidos duraderos excluyendo transporte de junio fue revisado al alza, desde un 0,2% a un 0,3%.
Otras noticias de Estados Unidos
Más leídas
- 1
Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas
- 2
Atacaron a militantes de LLA en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”
- 3
El Gobierno declaró en situación de crisis a una obra social y fijó un plazo para presentar un plan de contingencia
- 4
Nuevas medidas: vuelven a subir los encajes bancarios y llegan a niveles inéditos