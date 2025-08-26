LA NACION

Pedidos bienes duraderos EEUU caen un 2,8% en julio, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayó un 2,8% en julio respecto al mes anterior, según dijo el martes el Departamento de Comercio.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 4,0% en julio.

* El dato de junio había mostrado un nivel de -9,4%.

* Por su parte, el índice de pedidos duraderos excluyendo transporte mostró un incremento del 1,1%.

* El sondeo entre economistas había previsto que la cifra sin transporte subiría un 0,2% en julio.

* El dato de pedidos duraderos excluyendo transporte de junio fue revisado al alza, desde un 0,2% a un 0,3%.

