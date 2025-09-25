Pedidos bienes duraderos EEUU suben un 2,9% en agosto, mejor de lo previsto
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos subió un 2,9% en agosto respecto al mes anterior, según dijo el jueves el Departamento de Comercio.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 0,5% en agosto.
* El dato de julio fue revisado al alza, desde un -2,8% a un -2,7%.
* Por su parte, el índice de pedidos duraderos excluyendo transporte mostró un incremento del 0,4%.
* El sondeo entre economistas había previsto que la cifra sin transporte no mostraría variación en agosto.
* El dato de julio había mostrado un crecimiento del 1,0% en los pedidos excluyendo el transporte.
