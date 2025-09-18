Pedidos de ayuda por desempleo en EEUU alcanzan 231.000, por debajo de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 231.000, por debajo de lo previsto, según dijo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
* La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 264.000, frente a una estimación anterior de 263.000.
* Los economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 240.000.
* La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 240.000.
* El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios cayó a 1,92 millones.
