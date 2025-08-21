Pedidos de ayuda por desempleo en EEUU alcanzan 235.000, por encima de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
21 ago (Reuters) -
* El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 235.000, por encima de lo previsto, según dijo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
* La cifra de la semana previa se situó en 224.000, tras una revisión del dato que no conllevó variación sobre la estimación inicial.
* Los economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 225.000.
* La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 226.250.
* El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,972 millones. (Información de Patrycja Dobrowolska)
